Venus Williams agli Australian Open 2026: avrà una wild card

La leggenda del tennis americano Venus Williams giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l’ottava e ultima wild card femminile.

Mancava nel torneo dal 2021, sarà la più ‘anziana’ di sempre

Sarà la sua prima apparizione al Melbourne Park dal 2021 e la prima volta che gareggerà fuori dagli Stati Uniti dal 2023. Lo rendono noto gli organizzatori dello Slam australiano.

Williams, che ha fatto un ritorno impressionante allo sport nel luglio 2025, si preparerà per gli Australian Open 2026 all’Hobart International, dove ha ricevuto anche una wild card e si unirà alle campionesse Major Barbora Krejcikova ed Emma Raducanu.

“Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di gareggiare durante l’estate australiana”, ha detto Williams. “Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un luogo che ha significato così tanto per la mia carriera”, ha aggiunto. Williams, 45 anni, è destinata a diventare la donna più anziana a competere nel tabellone principale degli Australian Open, superando il record precedentemente detenuto dalla giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando perse al primo turno degli Australian Open 2015. Finalista del singolare degli Australian Open nel 2003 e nel 2017, Williams è cinque volte campionessa di Wimbledon e ha vinto anche due US Open.