Chieti, omicidio Vasto: fermato il padre del 20enne accoltellato

Il papà di Andrea Sciorilli, il 20enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio in cui viveva a Vasto, in provincia di Chieti, è in stato di fermo. Il corpo del giovane presentava ferite da arma da taglio. L’uomo è stato ascoltato tutta la notte dagli investigatori nel comando compagnia dei carabinieri di Vasto.

Ad assistere il fermato è l’avvocato Massimiliano Baccala. A coordinare le indagini del caso di omicidio sono i pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Vasto, Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin.