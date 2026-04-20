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lunedì 20 aprile 2026

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Chieti, omicidio Vasto: fermato il padre del 20enne accoltellato

Chieti, omicidio Vasto: fermato il padre del 20enne accoltellato
LaPresse
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Il corpo del giovane presentava ferite da arma da taglio

Il papà di Andrea Sciorilli, il 20enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio in cui viveva a Vasto, in provincia di Chieti, è in stato di fermo. Il corpo del giovane presentava ferite da arma da taglio. L’uomo è stato ascoltato tutta la notte dagli investigatori nel comando compagnia dei carabinieri di Vasto.

Ad assistere il fermato è l’avvocato Massimiliano Baccala. A coordinare le indagini del caso di omicidio sono i pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Vasto, Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin.

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