Sinner, bookmaker sicuri: “Finirà il 2026 davanti ad Alcaraz”

Rendere il 2026 migliore del 2025. Sembra un paradosso, dal momento che Jannik Sinner quest’anno ha vinto due titoli dello Slam – Australian Open e Wimbledon -, le Atp Finals e altri tre titoli Atp, eppure il campione italiano ha chiuso il 2025 da numero 2 al mondo, dietro all’eterno rivale Carlos Alcaraz.

I bookmaker, come riporta Agipronews, sono sicuri: al termine del 2026, Jannik Sinner sarà davanti allo spagnolo. Vale infatti 1,35 su Planetwin365 e Better questa opzione, con Alcaraz invece fissato a 2,95 nello speciale testa a testa tra i due tennisti più forti al mondo. Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a salire ancora nel ranking, dove attualmente occupa l’ottava posizione. Il toscano deve anche guardarsi le spalle da Ben Shelton, numero 9 Atp. L’americano è infatti in pole a 1,65 per chiudere il 2026 davanti al mancino 23enne, in lavagna invece a 2,10. Discorso simile per Flavio Cobolli, numero 22, autore di una splendida prestazione in Coppa Davis, culminata con la vittoria dell’Italia: vale 2,03 superare al 31 dicembre 2026 il numero 19 Jakub Mensik, favorito a 1,70. Punta invece a ritrovare forma e risultati Matteo Berrettini, che ha terminato il 2025 alla posizione numero 56: finire il 2026 davanti all’americano Sebastian Korda, attualmente in 48esima posizione, è opzione da 2,10 volte la giocata.