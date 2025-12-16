Accesso Archivi

Sinner, bookmaker sicuri: “Finirà il 2026 davanti ad Alcaraz”
LaPresse
Il numero 2 del mondo in rampa di lancio per il nuovo anno

Rendere il 2026 migliore del 2025. Sembra un paradosso, dal momento che Jannik Sinner quest’anno ha vinto due titoli dello Slam – Australian Open e Wimbledon -, le Atp Finals e altri tre titoli Atp, eppure il campione italiano ha chiuso il 2025 da numero 2 al mondo, dietro all’eterno rivale Carlos Alcaraz.

I bookmaker, come riporta Agipronews, sono sicuri: al termine del 2026, Jannik Sinner sarà davanti allo spagnolo. Vale infatti 1,35 su Planetwin365 e Better questa opzione, con Alcaraz invece fissato a 2,95 nello speciale testa a testa tra i due tennisti più forti al mondo. Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti, reduce da un finale di stagione culminato con la prima partecipazione in carriera alle Atp Finals, punta a salire ancora nel ranking, dove attualmente occupa l’ottava posizione. Il toscano deve anche guardarsi le spalle da Ben Shelton, numero 9 Atp. L’americano è infatti in pole a 1,65 per chiudere il 2026 davanti al mancino 23enne, in lavagna invece a 2,10. Discorso simile per Flavio Cobolli, numero 22, autore di una splendida prestazione in Coppa Davis, culminata con la vittoria dell’Italia: vale 2,03 superare al 31 dicembre 2026 il numero 19 Jakub Mensik, favorito a 1,70. Punta invece a ritrovare forma e risultati Matteo Berrettini, che ha terminato il 2025 alla posizione numero 56: finire il 2026 davanti all’americano Sebastian Korda, attualmente in 48esima posizione, è opzione da 2,10 volte la giocata.

