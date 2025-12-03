Nicola Pietrangeli, il ricordo commosso di Licia Colò: “Lascia un grande vuoto”

Anche Licia Colò alla camera ardente di Nicola Pietrangeli, allestita sul campo a lui intitolato al Foro Italico a Roma. “Per noi è stato un carissimo amico, rimarrà per sempre un maestro di vita. Oggi ci ha fatto commuovere e piangere, lui era così, è uscito di scena in questo modo, ha salutato i suoi amici in questo campo che porta il suo nome, con ‘My way’ che ci ha fatto piangere, lui dirà ‘io l’ho fatto per me’”, ha dichiarato l’ex compagna del tennista morto lunedì all’età di 92 anni. “A ma lascia un grande vuoto, ha una nipotina meravigliosa che si chiama Nicole, la sua storia sarà ricordata”, ha aggiunto. “Un difetto? Poteva essere quella che molti definivano la suo arroganza, ma era anche il suo pregio. Era uno tosto, diceva quello che diceva con convinzione andando controcorrente, quindi aveva tanti amici e ma anche tanti nemici, in questa società significa avere coraggio, anche perché secondo me aveva quasi sempre ragione. Ingombrante? No, ha sempre portato grande rispetto per tutti, certamente non passava inosservato”, ha concluso.