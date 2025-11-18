Coppa Davis 2025: il programma di oggi 18 novembre, quando gioca l’Italia, dove vederla

Prende il via oggi 18 novembre alla Unipol Arena di Bologna la final eight della Coppa Davis 2025 di tennis. Fino al 23 novembre le migliori otto nazionali del mondo si daranno battaglia per assegnare il titolo della 112ª edizione del torneo tennistico a squadre più prestigioso al mondo. Tra queste, anche l’Italia, che cercherà di ottenere uno storico tris dopo le vittorie del 2023 e 2024 ma dovrà fare a meno dei suoi due migliori giocatori, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che hanno dato forfait. La giornata inaugurale vedrà in campo Francia e Belgio per il primo quarto di finale, con inizio alle ore 16. La vincente in questa sfida potrebbe affrontare gli azzurri, se batteranno l’Austria nel loro match dei quarti.

Il programma del 18 novembre

Il confronto tra Francia e Belgio di oggi 18 novembre aprirà ufficialmente la manifestazione bolognese. Il quarto di finale si articola secondo il formato classico della Coppa Davis: due singolari e, in caso di parità, un eventuale doppio decisivo. La prima squadra che vince due incontri passa il turno.

La Francia, numero 6 nel ranking per nazioni, si presenta con ambizioni importanti nonostante il forfait dell’ultimo momento di Ugo Humbert, costretto a rinunciare per un problema alla schiena. I convocati del capitano Paul-Henri Mathieu sono quindi Arthur Rinderknech, che sarà il numero uno della squadra, Corentin Moutet, Giovanni Mpetshi-Perricard, Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert. I transalpini puntano a raggiungere le semifinali per la prima volta dal 2018 e a tornare a sollevare l’insalatiera che manca dal 2017, quando sconfissero proprio il Belgio in finale.

Il Belgio, numero 11 nel ranking, arriva a Bologna forte dell’eliminazione dell’Australia di Alex De Minaur in trasferta a Sydney durante le qualificazioni. Il capitano Steve Darcis potrà contare su Zizou Bergs come punta di diamante, affiancato da Raphael Collignon o Alexander Blockx nei singolari. Nel doppio, eventualmente decisivo, i belgi schiereranno la coppia esperta composta da Sander Gille e Joran Vliegen, finalisti al Roland Garros 2023 e vincitori del Masters 1000 di Monte-Carlo 2024.

Nei precedenti storici, la Francia conduce 6-3 negli scontri diretti in Coppa Davis e ha vinto tutte le ultime quattro sfide, compresa appunto la finale del 2017. Il Belgio non batte i transalpini dal 1997.

Quando gioca l’Italia

L’Italia, campione in carica delle ultime due edizioni (2023 e 2024), farà il suo esordio mercoledì 19 novembre alle ore 16 contro l’Austria nel secondo quarto di finale. La formazione azzurra del capitano Filippo Volandri, senza Sinner e Musetti, sarà composta da Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego per i singolari, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori come coppia di doppio.

In caso di vittoria contro l’Austria, l’Italia tornerebbe in campo venerdì 21 novembre alle ore 16 per la semifinale contro la vincente di Francia-Belgio.

alle ore 16 per la semifinale contro la vincente di Francia-Belgio. L’eventuale finale è prevista per domenica 23 novembre alle ore 15.

Dove vedere la Coppa Davis 2025

Tutte le partite delle Final Eight di Coppa Davis 2025 saranno trasmesse in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite. Gli incontri saranno disponibili anche sul multichannel SuperTennis Plus, accessibile gratuitamente da tutte le smart tv. Per quanto riguarda lo streaming, la diretta gratuita sarà disponibile sulla piattaforma digitale SuperTenniX, l’app ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel.