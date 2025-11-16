Sinner-Alcaraz, oggi la finale alle Atp Finals: orario, precedenti, montepremi e dove vederla

Jannik Sinner-Carlos Alcaraz ancora una volta. L’azzurro e lo spagnolo si contendono il titolo alle Atp Finals 2025: appuntamento oggi, domenica 16 dicembre, alle ore 18.00 alla Inalpi Arena di Torino. Il 24enne altoatesino in caso di vittoria si porta a casa 1500 punti e 5.071.000 dollari, in quanto campione imbattuto. Per Jannik questa è l’occasione della rivincita dopo lo Us Open perso proprio contro il 22enne di El Palmar lo scorso settembre. Dopo un percorso perfetto alle Finals, il campione di Sesto Pusteria vuole mettere le mani sul trofeo dell’ultimo e prestigioso torneo dell’anno. In questa edizione non ha perso nemmeno un set, battendo avversari come Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex de Minaur.

Dove vedere la finale in tv

La fine delle Atp Finals 2025 tra Sinner e Alcaraz si può seguire in diretta e in chiaro su Rai2 e Raiplay. Gli abbonati potranno vederla anche sui canali di Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Sinner-Alcaraz: i precedenti

L’altoatesino e il murciano si sono affrontati ben 15 volte in carriera, dal 2021 a oggi. Alcaraz conduce il bilancio con 10 trionfi e cinque sconfitte. Nel 2025 i due si sono sfidati cinque volte, sempre in finale, con Carlos che ha vinto in tutte le occasioni tranne a Wimbledon.

2021 – round of 32 Masters 1000 Parigi: Alcaraz ha vinto 7-6 7-5

2022 – round of 16 Wimbledon: Sinner ha vinto 6-1 6-4 6-7 6-3

2022 – finale Atp 250 Umago: Sinner ha vinto 6-7 6-1 6-1

2022 – quarti di finale Us Open: Alcaraz ha vinto 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3

2023 – semifinale Masters 1000 Indian Wells: Alcaraz ha vinto 7-6 6-3

2023 – semifinale Masters 1000 Miami: Sinner ha vinto 6-7 6-4 6-2

2023 – semifinale Atp 500 Pechino: Sinner ha vinto 7-6 6-1

2024 – semifinale Masters 1000 Indian Wells: Alcaraz ha vinto 1-6 6-3 6-2

2024 – semifinale Roland Garros: Alcaraz ha vinto 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3

2024 – finale Atp 500 Pechino: Alcaraz ha vinto 6-7 6-4 7-6

2025 – finale Masters 1000 Roma: Alcaraz ha vinto 7-6 6-1

2025 – finale Roland Garros: Alcaraz ha vinto 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6

2025 – finale Wimbledon: Sinner ha vinto 4-6 6-4 6-4 6-4

2025 – finale Masters 1000 Cincinnati: Alcaraz ha vinto per ritiro

2025 – finale Us Open: Alcaraz ha vinto 6-2 3-6 6-1 6-4

Il montepremi da record

Il montepremi in palio è da record: 5.071.000 dollari per il campione imbattuto, ovvero Sinner. In caso di trionfo di Alcaraz, lo spagnolo si porterebbe a casa 2.367.000 dollari.

Partita vinta nel nel round-robin: 200 punti e 331.000 dollari come fee di partecipazione

Vittoria in semifinale: 400 punti e 1.183.500 dollari

Vittoria in finale: 500 punti e 2.367.000 dollari

Campione imbattuto: 1500 punti e 5.071.000 dollari

Il percorso di Sinner alle Atp Finals 2025

Il fuoriclasse altoatesino ha vinto tutti i match giocati finora senza perdere nemmeno un set.