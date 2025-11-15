Atp Finals 2025, Sinner – De Minaur: la sfida per un posto in finale

Il numero 2 e il numero 7 del ranking si affrontano alle Atp Finals per conquistare un posto nella finale di Torino. Dodici i precedenti tra i due campioni, tutti conclusi a favore dell’altoatesino. Di seguito la diretta del match all’Inalpi Arena.
Alex De Minaur vince il nono game e si porta sul 5-4.
Continuano a rincorrersi Sinner e De Minaur. L’italiano si riporta in parità dopo 45 minuti di gioco.
E’ ancora una volta l’australiano che si porta avanti, conquistando il settimo game del primo set.
Si ripete ancora una volta lo schema con Sinner che riacciuffa immediatamente il rivale portatosi in vantaggio. Partita equilibratissima e punteggio sul 3-3.
De Minaur si aggiudica il quinto game, portando il punteggio sul 3-2.
Quarto game meno combattutto, con Sinner che vince agevolmente il gioco ristabilendo la parità.
Applaudito l’attore Pierfrancesco Favino sugli spalti dell’Inalpi Arena. L’attore romano in questi giorni è al cinema con il film “Il maestro”, incentrato proprio sulla storia di un istruttore di tennis.
Il numero 7 del ranking fa suo il terzo game, ottimizzando gli errori dell’italiano.
Jannik Sinner conquista il secondo game neutralizzando le palle break dell’australiano portatosi sul 40-0. L’altoatesino reagisce e vince il game in rimonta. Si gioca da 12 minuti.
Combattutissimo primo game. Alla battuta Alex De Minaur che prima neutralizza due palle break di Sinner, e quindi recupera conquistando il primo game dopo sei minuti di gioco.
Sinner e De Minaur in campo per un posto in finale.