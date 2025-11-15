Accesso Archivi

sabato 15 novembre 2025

Atp Finals 2025, Sinner – De Minaur: la sfida per un posto in finale

Jannik Sinner vs Alex de Minaur
LaPresse
Dodici i precedenti tra i due campioni, tutti conclusi a favore dell’altoatesino

Il numero 2 e il numero 7 del ranking si affrontano alle Atp Finals per conquistare un posto nella finale di Torino. Dodici i precedenti tra i due campioni, tutti conclusi a favore dell’altoatesino. Di seguito la diretta del match all’Inalpi Arena.

Sinner-De Minaur, la semifinale delle Atp Finals
Inizio diretta: 15/11/25 14:30
Fine diretta: 15/11/25 17:00
5-4 per De Minaur

Alex De Minaur vince il nono game e si porta sul 5-4.

4-4 dopo 45 minuti

Continuano a rincorrersi Sinner e De Minaur. L’italiano si riporta in parità dopo 45 minuti di gioco.

4-3 per De Minaur

E’ ancora una volta l’australiano che si porta avanti, conquistando il settimo game del primo set.

3-3

Si ripete ancora una volta lo schema con Sinner che riacciuffa immediatamente il rivale portatosi in vantaggio. Partita equilibratissima e punteggio sul 3-3.

3-2 per De Minaur

De Minaur si aggiudica il quinto game, portando il punteggio sul 3-2.

2-2 dopo 20 minuti di gioco

Quarto game meno combattutto, con Sinner che vince agevolmente il gioco ristabilendo la parità.

Sugli spalti anche l'attore Pierfrancesco Favino
Photocall del film. Comandante al Festival del cinema di Venezia 2023

Applaudito l’attore Pierfrancesco Favino sugli spalti dell’Inalpi Arena. L’attore romano in questi giorni è al cinema con il film “Il maestro”, incentrato proprio sulla storia di un istruttore di tennis.

2-1 per De Minaur

Il numero 7 del ranking fa suo il terzo game, ottimizzando gli errori dell’italiano.

Sinner c'è, 1-1

Jannik Sinner conquista il secondo game neutralizzando le palle break dell’australiano portatosi sul 40-0. L’altoatesino reagisce e vince il game in rimonta. Si gioca da 12 minuti.

1-0 per De Minaur

Combattutissimo primo game. Alla battuta Alex De Minaur che prima neutralizza due palle break di Sinner, e quindi recupera conquistando il primo game dopo sei minuti di gioco.

Tutto pronto all'Inalpi Arena di Torino per la semifinale

Sinner e De Minaur in campo per un posto in finale.

