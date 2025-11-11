Atp Finals 2025, oggi Alcaraz-Fritz: lo spagnolo vince in tre set – La diretta

Carlos Alcaraz ha vinto contro Taylor Fritz nel secondo match valido per la fase a gironi delle Atp Finals 2025. Il 22enne spagnolo e il 28enne statunitense oggi, martedì 11 novembre, erano entrambi a caccia della seconda vittoria consecutiva nel Jimmy Connors group. All’esordio il campione di El Palmar ha superato 7-6 6-2 l’australiano Alex de Minaur mentre il tennista californiano ha sconfitto 6-3 6-4 l’azzurro Lorenzo Musetti (che questa sera è costretto a vincere contro il 26enne di Sydney). I due si sono già affrontati in passato cinque volte con Alcaraz che conduce con quattro vittorie: l’ultima risale alla finale dell’Atp 500 di Tokyo.
Alcaraz vince in rimonta contro Fritz con il punteggio di 6-7 7-5 6-3. Fondamentale il break conquistato a metà del terzo parziale. Lo spagnolo dunque si porta a quota due vittorie su due partite disputate. In caso di successo questa sera di Alex De Minaur contro l’azzurro Lorenzo Musetti, il 23enne di El Palmar si qualificherebbe per le semifinali.
Il californiano annulla diversi match point e tiene il servizio. Ora Alcaraz può battere per il set e l’incontro.
Alcaraz conduce 5-2. Fritz serve per rimanere nel match.
Alcaraz sale in cattedra e mette a segno un break. Lo spagnolo guida il terzo set 4-2.
Lo spagnolo vince il secondo set 7-5 dopo aver perso il primo 7-6. Ora tocca al terzo e decisivo parziale.
Match sul 6-5 per Alcaraz. Fritz serve per portare la partita al tie-break, come nel primo parziale.
Il match prosegue con grande equilibrio. Fritz mostra di essere in grande forma e Alcaraz, per la prima volta, riesce a servire tenendo l’avversario a zero.
Equilibrio nel secondo parziale. Sia lo spagnolo che lo statunitense stanno tenendo il servizio.
Fritz ha vinto il primo set al tie-break con il punteggio di 7-2.
Alcaraz e Fritz si sono affrontati in passato cinque volte con lo spagnolo che conduce il bilancio con quattro vittorie: l’ultima risale alla finale dell’Atp 500 di Tokyo, giocata lo scorso 30 settembre.