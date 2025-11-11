Atp Finals 2025, oggi Alcaraz-Fritz: lo spagnolo vince in tre set – La diretta

Carlos Alcaraz ha vinto contro Taylor Fritz nel secondo match valido per la fase a gironi delle Atp Finals 2025. Il 22enne spagnolo e il 28enne statunitense oggi, martedì 11 novembre, erano entrambi a caccia della seconda vittoria consecutiva nel Jimmy Connors group. All’esordio il campione di El Palmar ha superato 7-6 6-2 l’australiano Alex de Minaur mentre il tennista californiano ha sconfitto 6-3 6-4 l’azzurro Lorenzo Musetti (che questa sera è costretto a vincere contro il 26enne di Sydney). I due si sono già affrontati in passato cinque volte con Alcaraz che conduce con quattro vittorie: l’ultima risale alla finale dell’Atp 500 di Tokyo.

Fightback SZN ⚔️ @carlosalcaraz shows his grit by coming from a set down to defeat Fritz and remain undefeated in the Jimmy Connors Group! #NittoATPFinals pic.twitter.com/A5e7u6V7NS — ATP Tour (@atptour) November 11, 2025