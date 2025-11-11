Atp Finals 2025, il programma di oggi 11 novembre: quando gioca Musetti, in campo anche Bolelli-Vavassori

Il tennis di alto livello torna protagonista all’Inalpi Arena di Torino per la terza giornata delle Nitto ATP Finals 2025. Oggi martedì 11 novembre è già una giornata cruciale per il gruppo Jimmy Connors, con due match che potrebbero delineare i contendenti alle semifinali: in campo anche l’azzurro Lorenzo Musetti. Prima, in mattinata, altri azzurri in campo con il secondo match di doppio per la coppia Bolelli-Vavassori.

Il programma completo di oggi 11 novembre

La giornata all’Inalpi Arena prevede quattro incontri, suddivisi tra sessione pomeridiana e serale. Il programma inizia alle ore 11:30 con il doppio che vede protagonisti gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalla vittoria all’esordio contro i numeri uno al mondo Cash e Glasspool.

Sessione pomeridiana

Ore 11:30: Granollers/Zeballos vs Bolelli/Vavassori (doppio)

(doppio) Non prima delle ore 14:00: Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz (singolare)

Sessione serale

Ore 18:00: Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz (doppio)

(doppio) Non prima delle ore 20:30: Lorenzo Musetti vs Alex de Minaur (singolare)

La sfida di Musetti contro De Minaur

Lorenzo Musetti scenderà in campo nella sessione serale per affrontare l’australiano Alex de Minaur in un match che assume già i contorni dello scontro diretto. Entrambi i tennisti hanno perso all’esordio e una sconfitta oggi comprometterebbe seriamente le possibilità di qualificazione alle semifinali.

Il carrarino arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta per 6-3, 6-4 contro Taylor Fritz nel match d’esordio. La prestazione di Musetti ha risentito della stanchezza fisica e mentale accumulata nel torneo di Atene, dove domenica scorsa ha disputato una maratona di tre ore nella sconfitta contro Novak Djokovic in finale.

Musetti-De Minaur, i precedenti

I precedenti con De Minaur sorridono all’italiano, che conduce per 3-1 negli scontri diretti. L’ultimo confronto risale al 30 aprile 2025 a Madrid, dove Musetti si impose con un netto 6-4, 6-2. Anche nella semifinale di Monte-Carlo ad aprile, il tennista azzurro aveva superato l’australiano. L’unica vittoria di De Minaur nei loro quattro incontri risale al primo turno degli Australian Open 2022.

Musetti-De Minaur, le quote

Le quote dei bookmaker però vedono favorito De Minaur: la vittoria dell’australiano è data a 1.36 contro il 3.20 per un successo di Musetti.

Alcaraz-Fritz, sfida per il primato del gruppo

Nel pomeriggio, alle ore 14:00, si disputerà il match clou di giornata tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Lo spagnolo numero uno del mondo, che ha vinto all’esordio proprio contro De Minaur, punta a consolidare la sua posizione in classifica e avvicinarsi alla semifinale. Alcaraz guida i confronti diretti per 4-1 e nel 2025 ha battuto lo statunitense in semifinale a Wimbledon e in finale a Tokyo. Unica vittoria dell’anno per Fritz alla Laver Cup con un convincente 6-3, 6-2.

Il match di Bolelli e Vavassori

Prima dei match del singolare, però, scenderanno in campo nel doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che affronteranno alle 11:30 lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos in un match fondamentale per la qualificazione alle semifinali. La coppia italiana, reduce dalla splendida vittoria all’esordio contro i numeri uno del mondo Cash e Glasspool per 7-5, 6-3, può ipotecare il passaggio del turno con un successo.

Nei quattro precedenti contro Granollers e Zeballos, vincitori quest’anno di Roland Garros e US Open, il bilancio è in perfetta parità: 2-2. Tutti i match si sono giocati nel 2024: gli azzurri hanno vinto a Buenos Aires e Rio de Janeiro, ma hanno perso a Indian Wells e a Montreal.

