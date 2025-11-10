Atp Finals 2025, oggi il debutto di Sinner e Musetti: i precedenti, il programma e dove vederli

È una giornata storica per il tennis italiano. Oggi alle Atp Finals di Torino scenderanno in campo per la prima volta due tennisti azzurri. Il primo sarà Lorenzo Musetti che affronterà l’americano numero 6 del ranking Taylor Fritz all’Inalpi Arena. In serata invece toccherà Jannik Sinner infiammare i tifosi nel match contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Ieri il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, ha vinto contro Alex De Minaur.

I precedenti

Musetti e Fritz si sfidano per la prima volta quest’anno, dopo i tre scontri del 2024. In tutte le occasioni, l’azzurro ha avuto la meglio. Musetti ha vinto infatti a Montecarlo, a Wimbledon e alle Olimpiadi di Parigi. Due sono invece le vittorie di Fritz, entrambe risalenti al 2022 (la prima a Wimbledon e la seconda in Coppa Davis). Sinner e Auger-Aliassime si sono incontrati cinque volte in passato, con l’altoatesino in vantaggio per 3 vittorie a 2. Il canadese ha vinto due volte nel 2022, a Madrid e a Cincinnati, mentre l’azzurro ha vinto quest’anno a Cincinnati, agli Us Open e infine nella loro ultima partita disputata, la finale del Masters 1000 di Parigi.

Il programma

Sessione Pomeridiana

M. Arévalo (ESA) / M. Pavić (CRO) vs H. Heliovaara (FIN) / N. Skupski (GBR) – Ore 11,30

Lorenzo Musetti (ITA) s Taylor Fritz (USA) – Non prima delle 14

Sessione Serale

E. King (USA) / C. Harrison (USA) vs J. Cash (GBR) / H. Patten (GBR) – Non prima delle 20:30

Jannik Sinner (ITA) vs Felix Auger-Aliassime (CAN) –

Dove vedere le Atp Finals 2025

Il torneo si gioca a Torino fino a domenica 16 novembre 2025. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv su Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, lunedì 10 novembre, su Rai2 viene trasmesso in diretta il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime.