Atp Finals, Musetti: “Condizione buona, il match con Djokovic mi ha fatto bene”

“La mia condizione fisica in questo momento è buona, non so se per via dell’entusiasmo della fresca notizia però è buona. Confermata la presenza alla Coppa Davis? In questo momento tutto è in programma”. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio alle Atp Finals contro Taylor Fritz. Il tennista azzurro ha strappato il pass per Torino ieri grazie al forfait di Novak Djokovic, che lo ha battuto nella finale del torneo Atp di Atene. “Quando me lo ha comunicato? Sotto rete, quando mi ha battuto – ha sottolineato – Onestamente mi sono fatto una risata, il fatto di aver giocato una partita così di quel livello penso mi abbia fatto molto bene per la fiducia in campo. Sono anche stato gratificato dalle sue parole”.

“Ho rincorso troppo le Finals, mi sono messo troppa pressione”

“E’ stato un finale di stagione molto intenso, ho rincorso forse anche troppo queste Finals, per una cosa o per l’altra non mi sono goduto tante cose. Forse ho gestito male anche la pressione, forse mi sono messo troppa pressione in determinati tornei”. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa alla vigilia del debutto alle Atp Finals contro Taylor Fritz. Il tennista azzurro ha ottenuto la qualificazione per la manifestazione di Torino solo ieri sera, al termine della finale del torneo Atp di Atene persa con Novak Djokovic, in virtù del forfait del tennista serbo. Sui rumors relativi all’arrivo del supercoach José Perlas invece il carrarino invece non si è espresso. “In questo momento il team è quello che conoscete, se avrò novità o cambiamenti sarò io stsso a informarvi. Non oggi – ha concluso – Per adesso non c’è niente di nuovo, in futuro non so, non ho ancora pianificato nulla per il prossimo anno”.