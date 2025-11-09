Atp Finals 2025, esordio vincente per Alcaraz: De Minaur sconfitto in due set

Esordio con vittoria per Carlos Alcaraz, che ha battuto in due set Alex De Minaur nel primo match singolare delle Atp Finals, al via oggi a Torino, valido per il Gruppo Jimmy Connors. Il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in un’ora e 40′ di gioco. Il murciano ha faticato più del previsto nel primo set, vinto dopo essersi essersi ritrovato sotto 5-4 al tie-break su servizio dell’australiano, per poi dominare nel secondo parziale. In serata, non prima delle 20.30, è in programma il secondo singolare di giornata, nel gruppo ‘Bjorn Borg’ tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

Alcaraz: “Meglio giocare con Musetti che con Djokovic”

“Avere uno come Novak nel gruppo è sempre dura. La sua esperienza in questo torneo e il suo livello sui campi indoor è piuttosto buona. Ho perso contro di lui nel 2023 e ho giocato alla grande. Mi ha distrutto. A essere onesto, preferisco giocare con Lorenzo. Non mentirò”. Lo ha detto sorridendo Carlos Alcaraz in conferenza stampa alle Atp Finals di Torino, dopo il successo all’esordio contro Alex De Minaur, commentando il forfait di Novak Djokovic, rimpiazzato nel girone ‘Jimmy Connors’ dall’italiano Lorenzo Musetti. “Se è qui se lo merita per il livello che ha messo in campo nei tornei che ha disputato quest’anno e per la qualità che ha mostrato, davvero alta – ha aggiunto lo spagnolo – Vedremo come andrà e come si adatterà, ma sono sicuro che farà bene”.