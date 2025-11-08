Atp Atene 2025, Musetti perde in finale contro Djokovic e dice addio alle Finals

Lorenzo Musetti ha perso contro Novak Djokovic in finale all’Atp Atene 2025. Il tennista azzurro (n°9) così dice addio alla qualificazione alle Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Il 24enne carrarino, infatti, avrebbe dovuto vincere il torneo greco per scavalcare nella Race Atp il canadese Felix Auger-Aliassime e garantirsi un posto per l’ultimo e prestigioso appuntamento della stagione.
La sua ultima speranza è attaccata alla decisione che prenderà il campione serbo (n°5 ed ex n°1 del mondo). Il 38enne di Belgrado nei giorni scorsi aveva fatto sapere che avrebbe atteso la fine del torneo di Atene prima di sciogliere le riserve. Nel caso in cui Djokovic dovesse dare forfait per le Finals (per le quali si è matematicamente qualificato) allora lascerebbe uno spot libero e Musetti potrebbe di conseguenza conquistare il pass.
“Rispetto per Musetti, autore di una prova stupenda. So che non è bello sentirsi di aver perso ma il tuo tennis è eccezionale. Ho giocato tanto tempo contro di te su diverse superficie, tu forse giochi il miglior tennis sulla terra ma sei talmente migliorato sul cemento che il futuro sarò brillante. E’ la prima volta che la Grecia ha un torneo così importante, spero che questo torneo resti qui in futuro per tanto tempo. Tutta la mia famiglia e i miei amici sono qui. Per me è come aver giocato a casa”. Così il serbo Novak Djokovic, dopo aver vinto il titolo Atp250 di Atene battendo in finale Lorenzo Musetti.
“E’ stata una battaglia incredibile, tre ore di gioco. Match pazzesco da incubo, Musetti ha giocato molto bene. Congratulazioni, sono molto orgoglioso di me per aver vinto. Mi sento come a casa qui (questa era il torneo di Belgrado spostato ad Atene dove il serbo ha perso al residenza, ndr). E’ stato eccezionale”. Così Novak Djokovic, vincitore dell’Atp 250 di Atene battendo in finale Lorenzo Musetti.
Niente da fare. Musetti perde il terzo set 7-5 ed esce sconfitto dalla finale di Atene. Il punteggio finale è di 4-6 6-3 7-5 per Djokovic.
Il 24enne di Carrara perde di nuovo il turno di servizio. Djokovic conduce 6-5 e serve per il match.
Musetti ha recuperato anche il secondo break. Il punteggio è sul 5-5. Lorenzo serve per andare sul 6-5.
L’azzurro dopo aver riconquistato il break, perde di nuovo il turno di servizio. Ora Djokovic comanda 4-3 e serve per portarsi 5-3 al terzo set.
Musetti ha recuperato il break di svantaggio. Ora il punteggio è di 3-3.
Parte male il terzo set per Musetti. L’azzurro ha subìto un break: il punteggio è sul 3-1 per Djkokovic
Il 38enne di Belgrado conquista il secondo set per 6-3 dopo 42 minuti. Fondamentale il break sul 4-3.
Il 24enne carrarino vince il primo set 6-4 dopo 58 minuti di gioco. Decisivo il break conquistato a inizio match.
Musetti e Djokovic si sono affrontati nove volte in carriera. Il serbo, ex n°1 del mondo, comanda con otto vittorie e una sola sconfitta, rimediata nel 2023 al Masters 1000 di Monte Carlo.