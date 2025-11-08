Atp Atene 2025, Musetti perde in finale contro Djokovic e dice addio alle Finals

Lorenzo Musetti ha perso contro Novak Djokovic in finale all’Atp Atene 2025. Il tennista azzurro (n°9) così dice addio alla qualificazione alle Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Il 24enne carrarino, infatti, avrebbe dovuto vincere il torneo greco per scavalcare nella Race Atp il canadese Felix Auger-Aliassime e garantirsi un posto per l’ultimo e prestigioso appuntamento della stagione.

La sua ultima speranza è attaccata alla decisione che prenderà il campione serbo (n°5 ed ex n°1 del mondo). Il 38enne di Belgrado nei giorni scorsi aveva fatto sapere che avrebbe atteso la fine del torneo di Atene prima di sciogliere le riserve. Nel caso in cui Djokovic dovesse dare forfait per le Finals (per le quali si è matematicamente qualificato) allora lascerebbe uno spot libero e Musetti potrebbe di conseguenza conquistare il pass.