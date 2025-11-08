Atp di Atene, oggi la finale Musetti-Djokovic: orario e dove vederla in tv

Si gioca oggi la finale dell’Atp 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il tennista azzurro in caso di vittoria scavalcherebbe Felix Auger-Aliassime in classifica e conquistando l’ottavo e ultimo posto della Race Atp, qualificandosi per le Atp Finals di Torino.

Musetti attualmente è nono nel ranking con 3840 punti, mentre Auger-Aliassime è ottavo con appena 5 punti in più.

I precedenti

Sono dieci fino ad ora i precedenti tra Musetti e Djokovic, con l’italiano che ha conquistato una sola vittoria, nel 2023, sulla terra rossa di Montecarlo. Nell’ultimo confronto, valido per gli ottavi del torneo di Miami, Djokovic ha vinto in 2 set.

L’orario e dove vederla in diretta

La finale dell’Atp di Atene 2025 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si gioca oggi, sabato 8 novembre alle ore 16 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.