Atp Atene 2025, Musetti-Korda in campo oggi: chi vince va in finale

Lorenzo Musetti scende in campo oggi per la semifinale dell’Atp Atene 2025. Il tennista azzurro, n°9 del mondo, sfida lo statunitense Sebastian Korda (n°52). Il match avrà inizio per le 18 (ora italiana) alla OAKA Basketball Arena, stadio utilizzato anche per le Olimpiadi del 2004 e che ha ospitato l’Eurovision Song Contest. Il torneo, che inizialmente si sarebbe dovuto giocare a Belgrado, in Serbia, è stato spostato nella capitale greca dal 2 all’8 novembre. Il 24enne carrarino arriva a questo appuntamento con non poche pressioni: infatti è costretto a vincere il titolo per qualificarsi alle Atp Finals 2025, che si disputeranno a Torino dal 9 al 16 novembre. Il ballottaggio è tra lui e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il cammino di Musetti all’Atp Atene 2025

Il campione toscano fino ad ora ha sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka (n°159 ed ex n°3) e il francese Alexandre Muller (n°43). Il suo percorso ad Atene è iniziato agli ottavi di finale in quanto testa di serie n°2 del torneo.

Ottavi: Musetti-Wawrinka 4-6 7-6 6-4

Quarti: Musetti-Muller 6-2 6-4

Semifinale: Musetti-Korda questa sera alle ore 18

I precedenti tra Musetti e Korda

L’azzurro e lo statunitense (figlio del campione dell’Australian Open 1998 Petr Korda) si sono affrontati quattro volte in passato. Il bilancio è in parità con due vittorie per parte (nel 2021 e 2022). L’ultimo match lo ha vinto il 25enne della Florida nel 2022 agli ottavi di finale dell’Atp Metz per 6-3 7-6.

L’altra semifinale Djokovic-Hanfmann

Alle ore 16 si gioca l’altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic (n°5) e il tedesco Yannick Hanfmann (n°117). A meno di grandi sorprese, il fuoriclasse di Belgrado, in quanto favorito, dovrebbe approdare in finale ad Atene. È ancora incerta, invece, la sua partecipazione alle Atp Finals di Torino. Il 38enne, ex n°1 del mondo, ha fatto sapere che prenderà una decisione al termine della competizione ellenica.

Dove vedere l’Atp Atene 2025

Le partite dell’Atp Atene 2025 si possono seguire in diretta sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.