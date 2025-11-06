Lorenzo Musetti batte Muller all’Atp Atene 2025 e spera nelle Finals: ora lo aspetta Korda

Lorenzo Musetti resta in corsa per le Atp Finals. Il carrarino approda in semifinale all’Atp 250 di Atene battendo in due set il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4. Al prossimo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda. Musetti sarebbe qualificato alle Atp Finals in caso di vittoria del torneo ellenico. Korda, numero 52 del ranking, ha superato con il punteggio di 6-3 6-2 Miomir Kecmanovic (54/mo in classifica). I precedenti tra i due semifinalisti sono sul 2-2, tutti risalenti al 2021 ed al 2022. L’americano, figlio del campione dell’Australian Open 1998 Petr Korda, si è aggiudicato entrambe le sfide disputatesi sul duro indoor (alle NextGen ATP Finals del 2021 e nell’ATP 250 di Metz del 2022).

🤩 Semifinale a Atene e #NittoATPFinals ancora nel mirino!



Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Korda per un posto in finale. #HellenicChampionship | @BMWItalia pic.twitter.com/hNVpywE9cG — FITP (@federtennis) November 6, 2025

“Korda è forte, sarà difficile”

“Ho iniziato meglio e giocato meglio in generale. Credo di aver servito molto bene e questo mi ha dato la fiducia per essere aggressivo in campo, specialmente con il dritto. Questo è quello che devo fare su questa superficie, sono contento”. Così Lorenzo Musetti dopo la vittoria nei quarti agli Atp 250 di Atene contro il francese Alexandre Muller. Per il carrarino ora l’ostacolo Sebastian Korda, statunitense numero 52 del ranking. “Korda è un giocatore forte, e adora giocare indoor. Sarà difficile, ma io devo rimanere concentrato su me stesso e fare ciò che è necessario”, ha detto dopo una partita con appena 8 gratuiti e ben 27 vincenti complessivi.

Atp Finals, Binaghi: “Se lo merita, tifiamo per lui”

“La cosa importante è che Lorenzo riesca a qualificarsi, per la stagione che ha fatto merita di essere tra i primi otto. Io credo lo meritasse già da un anno, poi ha fatto scelte di programmazione che hanno privilegiato, forse anche giustamente, le Olimpiadi, perché ha vinto una medaglia di bronzo che ci mancava da cent’anni”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi a margine della cerimonia del sorteggio e della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals 2025, in programma a Torino da domenica 9 novembre, sulla possibile qualificazione di Lorenzo Musetti, che dovrà vincere il torneo di Atene per entrare tra i migliori otto impegnati a Torino. “Facciamo il tifo perché il ragazzo ad Atene vada fino in fondo – ha aggiunto soffermandosi poi sul sorteggio che vedrebbe l’azzurro nello stesso girone di Sinner – Se l’avessimo potuto indirizzare avremmo voluto Musetti nell’altro girone, ma c’è ancora una possibilità. Nel caso in cui non si qualificasse e Djokovic rinunciasse alle Finals Musetti sarebbe trasferito nel girone di Alcaraz”.