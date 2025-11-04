Wta Finals 2025, oggi la sfida Paolini-Gauff: orari e dove vederla

Jasmine Paolini (n°8) sfida la statunitense Coco Gauff (n°3) nel secondo match valido per la fase a gironi delle Wta Finals 2025. Le due tenniste scendono in campo a Riad, Arabia Saudita, non prima delle ore 17. L’azzurra è chiamata a vincere dopo la partita di esordio persa contro la bielorussa Aryna Sabalenka (n°1) con il punteggio di 6-3 6-1. In caso di sconfitta, infatti, la 29enne toscana sarebbe automaticamente fuori dai giochi.

I precedenti tra Jasmine Paolini e Coco Gauff

Paolini e Gauff si sono già affrontate sei volte in passato. Il bilancio è in perfetta parità: 3-3. Ad aver avuto la meglio l’ultima volta è stata l’americana: aveva vinto in semifinale al Wta 1000 di Wuhan per 6-4 7-3 (e poi aveva conquistato il titolo cinese in finale contro Jessica Pegula). L’italiana, invece, l’ha superata per tre volte di fila a Cincinnati, Stoccarda e Roma.

Numeri a confronto

Jasmine Paolini

Titoli di singolare in carriera 3

Titoli di doppio in carriera 10

Prize money 13.843.992 euro

Vittorie/sconfitte in singolare 429/288

Vittorie/sconfitte in doppio 114/81

Best ranking in singolare 4

Coco Gauff

Titoli di singolare in carriera 11

Titoli di doppio in carriera 10

Prize money 29.064.121 euro

Vittorie/sconfitte in singolare 276/113

Vittorie/sconfitte in doppio 149/66

Best ranking in singolare 2

I gironi alle Wta Finals 2025

Paolini fa parte del Stefanie Graf Group, un girone composto da quattro tenniste. Oltre a lei ci sono la bielorussa Aryna Sabalenka (n°1) e le statunitensi Coco Gauff (n°3) e Jessica Pegula (n°8). Nel Serena Williams Group ci sono la polacca Iga Swiatek (n°2), la kazaka Elena Rybakina (n°6) e le statunitensi Amanda Anisimova (n°4) e Madison Keys (n°7).

Stefanie Graf Group

Sabalenka 1-0

Gauff 0-1

Pegula 1-0

Paolini 0-1

Serena Williams Group

Swiatek 1-1

Rybakina 2-0

Anisimova 1-1

Keys 0-2

Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio alle Wta Finals 2025

Jasmine Paolini è impegnata anche nel doppio femminile assieme a Sara Errani. La coppia, testa di serie n°1, finora ha giocato due incontri. Uno l’ha vinto per 6-3 6-3 contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs (n°8). Il secondo l’ha perso per 6-3 6-4 contro la lettone Jelena Ostapenko e la taiwanese Hsieh Su-wei (n°6). Il prossimo match è in programma mercoledì 5 novembre alle ore 13 contro il duo formato dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens (n°4).

Dove vedere le Wta Finals 2025

Le partite delle Wta Finals 2025 sono trasmesse in diretta tv e in chiaro su SuperTennis e per gli abbonati sui canali di Sky Sport.