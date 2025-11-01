Wta Finals 2025, Errani e Paolini vincono all’esordio nel doppio

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini nella prima giornata delle Wta Finals 2025 a Riad in Arabia Saudita. Le azzurre, che possono puntare a chiudere la stagione come miglior coppia di doppio femminile della stagione, hanno battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs in due set con un perentorio 6-3, 6-3. Era il terzo scontro tra le due coppie: le italiane avevano perso il primo scontro diretto dell’anno a Indian Wells ma si erano prese la rivincita, sempre in due set, nei quarti di finale dello US Open. Sono le seconde Wta Finals consecutive per Errani e Paolini, che la scorta primavera al Roland Garros hanno vinto il loro primo Slam in coppia. Insieme hanno conquistato anche tre titoli nei WTA 1000, il più speciale di tutti agli Internazionali BNL d’Italia a Roma.