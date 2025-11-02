Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6-3 6-1 da Aryna Sabalenka

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima partita dello “Stefanie Graf” Group, la tennista toscana, n°8 del mondo, si è arresa in due set alla n°1 Aryna Sabalenka che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1. Appena ieri, in coppia con Sara Errani, la 29enne azzurra ha battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs in due set con un perentorio 6-3 6-3.
I gironi alle Wta Finals 2025
Paolini fa parte del “Stefanie Graf” Group, un girone composto da quattro tenniste. Oltre a lei ci sono la bielorussa Aryna Sabalenka (n°1) e le statunitensi Coco Gauff (n°3) e Jessica Pegula (n°8). Nel “Serena Williams” Group ci sono la polacca Iga Swiatek (n°2), la kazaka Elena Rybakina (n°6) e le statunitensi Amanda Anisimova (n°4) e Madison Keys (n°7).
Stefanie Graf Group
- Sabalenka 1-0
- Gauff
- Pegula
- Paolini 0-1
Serena Williams Group
- Swiatek 1-0
- Rybakina 1-0
- Anisimova 0-1
- Keys 0-1
I prossimi match di Jasmine Paolini
Jasmine tornerà in campo lunedì 3 novembre, in doppio, con Sara Errani. Il duo italiano affronterà alle ore 13 la coppia formata dalle lettone Jelena Ostapenko e la taiwanese Hsieh Su-wei. Il prossimo match di singolare dovrebbe essere martedì 4 novembre contro la n°3 del mondo Coco Gauff, 21enne di Atlanta.
Dove vedere le Wta Finals 2025
Le partite delle Wta Finals 2025 sono trasmesse in diretta tv e in chiaro su SuperTennis e per gli abbonati sui canali di Sky Sport.