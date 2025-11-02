Wta Finals 2025, Jasmine Paolini sconfitta 6-3 6-1 da Aryna Sabalenka

La numero 1 del mondo si è imposta in un’ora e dieci minuti di gioco

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel torneo di singolare alle Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima partita dello “Stefanie Graf” Group, la tennista toscana, n°8 del mondo, si è arresa in due set alla n°1 Aryna Sabalenka che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1. Appena ieri, in coppia con Sara Errani, la 29enne azzurra ha battuto all’esordio la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs in due set con un perentorio 6-3 6-3.

The World No. 1 kicks off her campaign! @SabalenkaA defeats Paolini in straight sets 6-3, 6-1.#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/XPGsPq7iTn — wta (@WTA) November 2, 2025

I gironi alle Wta Finals 2025

Paolini fa parte del “Stefanie Graf” Group, un girone composto da quattro tenniste. Oltre a lei ci sono la bielorussa Aryna Sabalenka (n°1) e le statunitensi Coco Gauff (n°3) e Jessica Pegula (n°8). Nel “Serena Williams” Group ci sono la polacca Iga Swiatek (n°2), la kazaka Elena Rybakina (n°6) e le statunitensi Amanda Anisimova (n°4) e Madison Keys (n°7).

Stefanie Graf Group

Sabalenka 1-0

Gauff

Pegula

Paolini 0-1

Serena Williams Group

Swiatek 1-0

Rybakina 1-0

Anisimova 0-1

Keys 0-1

I prossimi match di Jasmine Paolini

Jasmine tornerà in campo lunedì 3 novembre, in doppio, con Sara Errani. Il duo italiano affronterà alle ore 13 la coppia formata dalle lettone Jelena Ostapenko e la taiwanese Hsieh Su-wei. Il prossimo match di singolare dovrebbe essere martedì 4 novembre contro la n°3 del mondo Coco Gauff, 21enne di Atlanta.

Dove vedere le Wta Finals 2025

Le partite delle Wta Finals 2025 sono trasmesse in diretta tv e in chiaro su SuperTennis e per gli abbonati sui canali di Sky Sport.