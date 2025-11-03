Atp Metz 2025, Sonego e Berrettini in campo oggi 3 novembre: orario, dove vederle, pronostici

Choinski e Halys sono gli avversari dei due italiani nel torneo sul cemento francese

Prende il via oggi, lunedì, il torneo Atp 250 sul cemento indoor di Metz in Francia. Subito in campo due italiani nel primo turno: Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Per entrambi l’obiettivo è ottenere risultati positivi, con Berrettini che cerca anche di arrivare nelle migliori condizioni possibili in vista delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.

Sonego affronta il britannico Choinski

Lorenzo Sonego, numero 42 del ranking ATP, affronterà nel suo match di esordio il britannico Jan Choinski, qualificato e numero 131 della classifica mondiale. Per il piemontese si tratta del primo confronto in carriera contro Choinski, tennista classe 1996, che ha raggiunto quest’anno il suo best ranking proprio grazie alle recenti vittorie di quattro tornei Challenger.

Il torinese arriva a Metz con un buon bagaglio di fiducia dopo l’eccellente prestazione al Masters 1000 di Parigi, dove ha sconfitto Sebastian Korda al primo turno e Lorenzo Musetti al secondo, prima di cedere solo negli ottavi di finale al russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7, 4-6.

Nel 2022, Sonego a Metz vinse il suo terzo titolo in carriera battendo in finale il kazako Alexander Bublik per 7-6, 6-2. Quella vittoria rappresentò per lui il primo successo sul cemento.

Orario e pronostici

Il match tra Sonego e Choinski è programmato come secondo incontro sul campo centrale, con inizio previsto non prima delle ore 14:00. Secondo le quote dei bookmaker, Sonego è decisamente favorito con quote tra 1.20 e 1.23 per la vittoria.

Metz ATP 250 Order of play – Monday, November 03, 2025 pic.twitter.com/E9yN18fvYh — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 2, 2025

Berrettini affronta Halys

Matteo Berrettini, attualmente numero 63 del ranking mondiale, se la vedrà con il padrone di casa Quentin Halys, numero 84 ATP. Tra i due giocatori una vittoria a testa nei precedenti confronti.

Il primo è molto risalente al 2015, quando Halys si impose negli ottavi di finale dell’ITF di Piombino .

. Berrettini ha conquistato l’unico precedente nel circuito maggiore nella finale dell’ATP 250 sulla terra battuta di Gstaad 2024, vinta in maniera netta con il punteggio di 6-3, 6-1.

Il romano, reduce dai quarti di finale raggiunti all’ATP 500 di Vienna, dove è stato eliminato dall’australiano Alex de Minaur, cerca di ritrovare continuità dopo una stagione segnata da numerosi problemi fisici. Per lui il torneo di Metz rappresenta una sorta di test fondamentale in vista della Coppa Davis. Berrettini fa infatti parte dell’elenco dei convocati del capitano Filippo Volandri insieme a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Halys, 28 anni, ha vissuto un’annata al di sotto delle aspettative: dopo aver raggiunto il suo best ranking a giugno al numero 46 del mondo, non è riuscito a trovare continuità ed è sceso in classifica. Quest’anno il suo record è di 12 vittorie e 23 sconfitte. A Parigi è stato eliminato al primo turno dal bosniaco Dzumhur.

Orario e pronostici

Il match è in programma come secondo incontro della sessione serale, con inizio previsto non prima delle ore 19:30. Anche qui l’italiano è favorito: quote tra 1.25 e 1.29 per la sua vittoria.

Nel torneo anche Cobolli

Oltre a Sonego e Berrettini, il terzo italiano presente nel tabellone principale del torneo di Metz 2025 è Flavio Cobolli, quarta testa di serie, che usufruirà di un bye al primo turno. Il romano, anch’egli convocato per la Coppa Davis, potrebbe affrontare proprio Sonego in un eventuale derby al secondo turno.

Dove vedere le partite in tv

Il torneo Atp di Metz 2025 si vede in tv sui canali Sky Sport e in streaming su Now.