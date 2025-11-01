Atp Parigi 2025, Sinner-Zverev oggi in campo: orari e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner a caccia della finale all’Atp Parigi-Bercy 2025. L’azzurro, n°2 del mondo, scende in campo oggi alle ore 17 contro il tedesco Alexander Zverev (n°3). I due si affrontano in semifinale e per il 28enne di Amburgo questa è l’opportunità di prendersi una rivincita dopo la finale persa all’Atp Vienna proprio contro l’altoatesino. Sascha arriva all’appuntamento dopo aver vinto in rimonta contro il russo Daniil Medvedev (n°13) per 2-6 6-3 7-6. Il 24enne di Sesto Pusteria, invece, ha sconfitto con un doppio 6-3 lo statunitense Ben Shelton (n°7).

Sinner può tornare n°1 al mondo

Il Masters 1000 di Parigi offre a Sinner una doppia chance: la vittoria di un altro titolo prestigioso e il ritorno alla prima posizione della classifica mondiale. Jannik, infatti, con gli eventuali mille punti della competizione francese potrebbe scavalcare Carlos Alcaraz, sconfitto al secondo turno dal britannico Cameron Norrie con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. I due tennisti al momento sono divisi da 840 punti.

La classifica Atp

Alcaraz 11.340 Sinner 10.500 Zverev 6.160 Fritz 4.685 Djokovic 4.580 De Minaur 3.935 Shelton 3.820 Musetti 3.685 Ruud 3.235 Auger-Aliassime 3.195

Jannik Sinner, Masters 1000 di Parigi, 31 ottobre 2025 (AP Photo/Michel Euler)

Il percorso di Sinner all’Atp Parigi Bercy 2025

Secondo turno: Sinner-Bergs 6-4 6-2

Ottavi di finale: Sinner-Cerundolo 7-5 6-1

Quarti di finale: Sinner-Shelton 6-3 6-3

Semifinale contro Zverev oggi alle ore 17

Eventuale finale contro Auger-Aliassime o Bublik

I precedenti tra Sinner e Zverev

L’azzurro e il tedesco si sono già affrontati otto volte nel circuito Atp. Il bilancio è di assoluta parità: 4-4. L’altoatesino ha avuto la meglio negli ultimi tre faccia a faccia.

Atp Vienna 500 2025 , finale: Sinner ha vinto 3-6 6-3 7-5

, finale: Sinner ha vinto 3-6 6-3 7-5 Australian Open 2025 , finale: Sinner ha vinto 6-3 7-6 6-3

, finale: Sinner ha vinto 6-3 7-6 6-3 Masters 1000 Cincinnati 2024 , semifinale: Sinner ha vinto 7-6 5-7 7-6

, semifinale: Sinner ha vinto 7-6 5-7 7-6 Us Open 2023 , round of 16: Zverev ha vinto 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

, round of 16: Zverev ha vinto 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 Masters 1000 Monte Carlo 2022 , quarti di finale: Zverev ha vinto 5-7 6-3 7-6

, quarti di finale: Zverev ha vinto 5-7 6-3 7-6 Us Open 2021 , round of 16: Zverev ha vinto 6-4 6-4 7-6

, round of 16: Zverev ha vinto 6-4 6-4 7-6 Atp Colonia 250 2020 , semifinale: Zverev ha vinto 7-6 6-3

, semifinale: Zverev ha vinto 7-6 6-3 Roland Garros 2020, round of 16: Sinner ha vinto 6-3 6-3 4-6 6-3

Dove vedere il match in tv

Il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e SkyGo.

Il montepremi