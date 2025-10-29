Home > Sport > Tennis > Atp Parigi Bercy 2025, oggi Sinner-Bergs e il derby Musetti-Sonego: quando giocano e dove vederli in tv

Tre italiani in campo oggi, 29 ottobre, al torneo Atp Parigi Bercy 2025. Occhi puntati sulla sfida Sinner-Bergs, all’indomani dell’inattesa eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz per mano di Norrie, e sul derby azzurro Musetti-Sonego.

Sinner-Bergs e Musetti-Sonego: orari

L’altoatesino numero 2 al mondo, reduce dal trionfo a Vienna e con il primato in classifica Atp nel mirino, è al suo match d’esordio nella capitale francese: di fronte avrà il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking. Una sfida senza precedenti: è la prima volta infatti che Sinner affronta il 26enne che ha battuto al primo turno il numero 35 Michelsen. Il match, il terzo in programma oggi sul campo centrale della Defence Arena, non dovrebbe iniziare prima delle 13.30.

Sempre oggi è in programma a Parigi Bercy il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, un anno dopo l’ultimo incontro tra i due a Vienna. Il toscano, numero 8 del seeding, è all’esordio sui campi parigini, mentre il numero 45 arriva dalla vittoria sullo statunitense Sebastian Korda in due set. Una sfida particolarmente importante per Musetti, a caccia di punti preziosi per qualificarsi in modo matematico e per la prima volta in carriera alle Nitto ATP Finals. L’azzurro occupa l’ottavo posto nella Race, l’ultimo disponibile per la qualificazione diretta, con un vantaggio di oltre 400 punti sul canadese Felix Auger-Aliassime. Il derby Musetti-Sonego è previsto non prima delle 15.30.

Gli italiani in campo oggi a Parigi Bercy

Sinner-Bergs non prima delle ore 13.20

Musetti-Sonego non prima delle ore 15.30

Dove vedere le partite in tv

I match Sinner-Bergs e il derby italiano Musetti-Sonego saranno trasmessi in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport e Sky Sport Tennis). Le partite non saranno trasmessi in chiaro, mentre lo saranno in streaming su Now e SkyGo.