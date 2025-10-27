Home > Sport > Tennis > Atp Parigi Bercy 2025, Sonego supera Korda all’esordio e ora sarà derby con Musetti

Dopo Flavio Cobolli, anche Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno del Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 della stagione 2025 in corso sul cemento indoor de La Defense Arena. L’azzurro, n.45 del ranking Atp, ha sconfitto per la quarta volta in Sebastian Korda (n.54) fissando lo score sul 6-2 6-3. Sarà lui, quindi, il primo avversario nella capitale francese di Lorenzo Musetti, che da n.7 del seeding e n.8 della Race cerca punti preziosi per la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Musetti e Sonego si sono affrontati soltanto una volta, proprio sul cemento indoor: nel 2024, al primo turno di Vienna, il toscano si è imposto per 6-3 6-2.