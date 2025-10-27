Home > Sport > Tennis > Atp Parigi Bercy 2025, oggi in campo gli italiani Cobolli, Darderi e Sonego: orario e dove vederli

Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono i primi dei tre italiani a scendere in campo oggi, 27 ottobre, al torneo Atp Parigi Bercy 2025. Il romano debutta (e vince) contro il ceco Thomas Machac (31) a partire dalle 11. Sarà un déjà-vu: l’azzurro l’aveva già battuto questa settimana al primo turno al torneo di Vienna (vinto da Jannik Sinner) ottenendo così la prima vittoria in quattro confronti diretti, a tutti i livelli.

Darderi invece inizia la sua avventura a Parigi sul campo principale, sempre a partire dalle 11, contro il francese Arthur Cazaux. Lorenzo Sonego invece se la vedrà contro lo statunitense Korda nel pomeriggio, non prima delle 15.20.

Gli italiani in campo oggi e risultati

Flavio Cobolli – T. Machac ore 11 – 6-1;6-4

– T. Machac ore 11 – Luciano Darderi- Arthur Cazaux ore 11 6-7 (5-7): 6-7 (4-7)

ore 11 6-7 (5-7): 6-7 (4-7) Lorenzo Sonego – S. Korda dalle 15

Dove vedere in tv le partite di Parigi Bercy 2025

Le partite del, torneo ATP Masters 1000 di Parigi Bercy 2025, sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv.

Italiani in tabellone a Parigi Bercy 2025

Sono cinque gli italiani direttamente ammessi nel tabellone a Parigi Bercy 2025, l’ultimo Masters 1000 della stagione sul duro indoor (montepremi €6.128.940) che quest’anno per la prima volta si giocherà alla Defense Arena a Nanterre e non nell’impianto di Bercy, nella capitale francese. E sono stati tutti sorteggiati nella parte bassa del tabellone: Sinner, Musetti, Sonego, Darderi e Cobolli.

Sinner, quando gioca e possibili avversari

Jannik Sinner, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, dopo il bye di cui beneficiano i primi otto del tabellone esordirà contro lo statunitense Alex Michelsen (34) o il belga Zizou Bergs (40), probabilmente mercoledì 29 ottobre. Poi possibile terzo turno con Jakub Mensik (19) e un quarto di finale con Ben Shelton (6) o Andrey Rublev (15). In questo settore di tabellone troviamo anche Flavio Cobolli

Cerca punti decisivi per rendere l’edizione 2025 la più italiana di sempre nella storia del torneo Lorenzo Musetti (8). Testa di serie numero 7, è nel terzo quarto di tabellone, proiettato verso uno scontro ai quarti con Alexander Zverev, già qualificato per Torino. Nell’ottavo di Zverev, infine, troviamo Luciano Darderi (26). Chi vince se la vedrà al secondo turno contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (18) o l’altro francese Ugo Humbert (24).