Atp Vienna 2025, Berrettini si arrende a De Minaur in due set: svanisce la semifinale

Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteo Berrettini all’Erste Bank Open sul cemento indoor di Vienna (Atp 500 – montepremi euro 2.736.875). L’azzurro ha ceduto in due set – 6-1, 7-6 (7-4) – all’australiano. Oggi alle 17.30 tocca a Jannik Sinner, che se la vedrà con Bublik. In serata Lorenzo Musetti affronta Corentin Moutet.

Il 29enne romano, n.59 ATP, reduce dalla maratona di oltre tre ore e un quarto negli ottavi contro il mancino britannico Cameron Norrie (n.35 Atp), è stato battuto in poco meno di un’ora e tre quarti di partita. Stanchezza a parte, Matteo ha comunque provato ad allungare la partita salvando un match-point nel nono game del secondo set. I numeri delle statistiche per Berrettini risentono di un primo set a senso unico vinto dall’australiano: per Matteo a referto 13 vincenti a fronte di 34 gratuiti (21 contro 33 il bilancio per l’australiano). L’azzurro ha messo a segno 8 ace (e nessun doppio fallo), il 71% di prime – ma con solo il 50% dei punti portati a casa – ed ha vinto il 53% dei punti con la seconda. Ha salvato sei delle dieci palle-break concesse e ne ha a sua volta convertite due su tre. A Vienna Berrettini è stato semifinalista nel 2019 (fermato da Thiem) mentre si è fermato nei quarti anche nel 2021 (superato da Alcaraz) e nel 2024 (battuto da Khachanov).