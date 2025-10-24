Home > Sport > Tennis > Atp Vienna 2025: Sinner, Musetti e Berrettini in campo oggi. Programma, orari e dove vederli in tv

Tre azzurri sono impegnati oggi, venerdì 24 ottobre, nei quarti di finale dell’Atp Vienna 2025: Jannik Sinner, Matteo Berrettini (n°59) e Lorenzo Musetti (n°8). Il 24enne altoatesino, n°2 del mondo, ieri si è aggiudicato il derby azzurro con Flavio Cobolli (n°22) con il punteggio di 7-6 6-2. Il 29enne romano, invece, ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie (n°35), dopo una lunga battaglia, per 7-6 6-7 6-4. Infine il 23enne di Carrara ha sconfitto per 6-3 6-4 l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n°60).

Back-to-back quarterfinals in Vienna 🔥



🇮🇹 @Lorenzo1Musetti takes out Etcheverry with 6-3 6-4



Bravo Lore! 👏 pic.twitter.com/agmOhFvCNy — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 23, 2025

Il programma dei quarti di finale

Matteo Berrettini VS Alex de Minaur (n°7) ore 13.30

Tallon Griekspoor VS Alexander Zverev (n°3) ore 15.00

Jannik Sinner VS Aleksandr Bublik (n°16) ore 17.30

Lorenzo Musetti VS Corentin Moutet (n°36) ore 20.15

Sinner-Bublik: i precedenti

Sinner e Bublik si sono già affrontati sette volte in passato. Il campione di Sesto Pusteria finora ha avuto la meglio con cinque vittorie e due sconfitte. L’ultimo trionfo risale agli ottavi di finale dello Us Open 2025. Mentre il kazako ha avuto la meglio agli ottavi di finale dell’Atp di Halle 2025, in Germania.

Berrettini-de Minaur: i precedenti

Berrettini e de Minaur si sono sfidati quattro volte in passato. L’azzurro ha collezionato tre vittorie e una sola sconfitta, nel 2022. L’ultimo match risale agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2025 in cui il 29enne ha trionfato per 6-3 7-6.

Musetti-Moutet: i precedenti

Musetti e Moutet si sono incrociati una sola volta: agli ottavi dell’Atp 250 di Buenos Aires nel febbraio 2025. In quella occasione il fuoriclasse carrarino ha vinto con il punteggio di 6-2 6-3.

Il montepremi dell’Atp Vienna 2025

Vincitore 511.835 euro

euro Finalista 275.390 euro

euro Semifinalista 146.765 euro

euro Quarti di finale 74.980 euro

euro Ottavi di finale 40.025 euro

euro Sedicesimi di finale 21.345 euro

Dove vedere le partite degli azzurri in tv

Le partite degli azzurri all’Atp Vienna 2025 si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.