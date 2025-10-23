Sinner-Cobolli, oggi il derby a Vienna: orario e dove vederlo

Jannik Sinner e Flavio Cobolli. C’è grande attesa per il derby azzurro in programma oggi all’Atp Vienna 2025, non prima delle 17.30. Il 24 altoatesino e il 23enne romano si affrontano agli ottavi di finale del torneo 500 austriaco: chi vince sfida uno tra l’argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il kazako Alexander Bublik (n°16). Oltre a loro, anche altri tre italiani sono impegnati sui campi del Wiener Stadthalle: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti.

Sinner: “Cobolli un amico, sarà una partita difficile”

“Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita”, ha detto Sinner a Sky Sport in vista del match di oggi con Cobolli.

“È stata un’ottima partita, sono partito molto bene. Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po’ più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l’avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda”, ha aggiunto il campione di Sesto Pusteria parlando della partita di esordio di ieri in cui ha sconfitto 6-0 6-2 il tedesco Daniel Altmaier.

Sinner-Cobolli: una sfida inedita

Si tratta di una sfida inedita perché i due italiani non si sono mai affrontati prima d’ora. Hanno un solo anno di differenza: Sinner è un classe 2001 mentre Cobolli è un classe 2002. Il n°2 del mondo è entrato nel circuito Atp nel 2018 mentre il n°22 ha fatto il suo ingresso nel 2020. Importante, al momento, il divario di titoli e montepremi accumulato negli anni. Il 24enne di Sesto Pusteria ha collezionato 21 trofei e 49.591.462 dollari mentre il 23enne romano ha raccolto due titoli (entrambi nel 2025) e 4.984.11 dollari.

Dove vedere il derby Sinner-Cobolli in tv

Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli all’Atp Vienna 2025 si può vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.