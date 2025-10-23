Atp Vienna 2025, 5 italiani in campo oggi: grande attesa per il derby Sinner-Cobolli

Giornata ricca di appuntamenti per il tennis italiano. Cinque azzurri sono impegnati nell’Atp Vienna 2025: Matteo Berrettini (n°59), Matteo Arnaldi (n°72), Jannik Sinner (n°2), Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Musetti (n°8). Il primo a scendere in campo alle 12.00 è il 29enne romano contro il britannico Cameron Norrie (n°35). C’è grande attesa soprattutto per il derby tra il 24enne altoatesino e il 23enne di Parioli. Match che il n°2 del mondo ha definito “difficile”. Chi uscirà vincitore affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il kazako Alexander Bublik (n°16).
Il programma di oggi
- Berrettini VS Norrie (12.00)
- Arnaldi VS Zverev (non prima delle 14.40)
- Sinner VS Cobolli (non prima delle 17.30)
- Etcheverry VS Musetti (non prima delle 20.15)
Sinner: “Cobolli un amico, sarà una partita difficile”
“Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita”, ha detto Sinner a Sky Sport in vista del match con Cobolli. “È stata un’ottima partita, sono partito molto bene. Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po’ più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l’avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda”, ha aggiunto il 24enne di Sesto Pusteria che ieri all’esordio in Austria ha sconfitto 6-0 6-2 il tedesco Daniel Altmaier.
Il montepremi dell’Atp Vienna 2025
- Vincitore 511.835 euro
- Finalista 275.390 euro
- Semifinalista 146.765 euro
- Quarti di finale 74.980 euro
- Ottavi di finale 40.025 euro
- Sedicesimi di finale 21.345 euro
Dove vedere le partite degli azzurri in tv
Le partite degli azzurri all’Atp Vienna 2025 si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.