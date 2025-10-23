Atp Vienna 2025, 5 italiani in campo oggi: grande attesa per il derby Sinner-Cobolli

Giornata ricca di appuntamenti per il tennis italiano. Cinque azzurri sono impegnati nell’Atp Vienna 2025: Matteo Berrettini (n°59), Matteo Arnaldi (n°72), Jannik Sinner (n°2), Flavio Cobolli (n°22) e Lorenzo Musetti (n°8). Il primo a scendere in campo alle 12.00 è il 29enne romano contro il britannico Cameron Norrie (n°35). C’è grande attesa soprattutto per il derby tra il 24enne altoatesino e il 23enne di Parioli. Match che il n°2 del mondo ha definito “difficile”. Chi uscirà vincitore affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo (n°21) e il kazako Alexander Bublik (n°16).

Il programma di oggi

Berrettini VS Norrie (12.00)

Arnaldi VS Zverev (non prima delle 14.40)

Sinner VS Cobolli (non prima delle 17.30)

Etcheverry VS Musetti (non prima delle 20.15)

Every seat taken. Every eye on him.@janniksin puts on a masterclass on #ErsteBankOpen center court. 🔥 pic.twitter.com/LxR1VbziIr — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 22, 2025

Sinner: “Cobolli un amico, sarà una partita difficile”

“Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita”, ha detto Sinner a Sky Sport in vista del match con Cobolli. “È stata un’ottima partita, sono partito molto bene. Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po’ più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l’avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda”, ha aggiunto il 24enne di Sesto Pusteria che ieri all’esordio in Austria ha sconfitto 6-0 6-2 il tedesco Daniel Altmaier.

Il montepremi dell’Atp Vienna 2025

Vincitore 511.835 euro

euro Finalista 275.390 euro

euro Semifinalista 146.765 euro

euro Quarti di finale 74.980 euro

euro Ottavi di finale 40.025 euro

euro Sedicesimi di finale 21.345 euro

Dove vedere le partite degli azzurri in tv

Le partite degli azzurri all’Atp Vienna 2025 si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.