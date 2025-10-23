Atp Vienna 2025, oggi il derby Sinner – Cobolli: orario, precedenti e dove vederla

All’Atp di Vienna oggi è il giorno del derby italiano tra Sinner e Cobolli. Una sfida che vede difronte più che due rivali, due grandi amici. “Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita”, ha detto Jannik Sinner a Sky Sport. Sinner ha debuttato nel torneo vincendo con Altmaier. “È stata un’ottima partita, sono partito molto bene – ha osservato il numero due del mondo – Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po’ più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l’avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda”.

Orario e precedenti

La partita è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, e inizierà intorno alle 18:30. Non ci sono precedenti tra i due tennisti. Al momento Sinner è al secondo gradino della classifica Atp, mentre il tennista romano è al 17esimo..

Dove vederla in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport: la diretta sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). E’ prevista anche la diretta streaming su Sky Go (per abbonati) e sulla piattaforma NOW.