Atp Vienna 2025, Sinner batte Altmaier e vola agli ottavi dove incontrerà Cobolli

Jannik Sinner vince agevolmente il match valido per il primo turno dell’Erste Bank Open di Vienna, Atp 500 sul veloce indoor (montepremi 2,736,875). L’altoatesino si mostra in grande forma superando in due set il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-0 6-2 in meno di un’ora. Agli ottavi il numero due del ranking sfiderà Flavio Cobolli (numero 22 della classifica Atp) per un derby tutto azzurro, il primo tra i due tennisti italiani.

Sinner: “Nel primo set ha funzionato tutto benissimo”

“Nel primo set funzionava tutto benissimo, non ho sbagliato nulla. Ma bisogna essere molto cauti, se l’avversario serve bene può diventare poi difficile fare il break. Il mio inizio è stato positivo non solo dal punto di vista tennistico”. Così Jannik Sinner, dopo aver battuto il tedesco Daniel Altmaier nel primo turno dell’Atp 500 di Vienna dove è stato raggiunto dalla famiglia e dalla fidanzata Laila Hasanovic. “Mia mamma è nervosa quando guarda le partite, non so se era in tribuna mentre papà era al box. Mio fratello non è qui ma forse verrà a Torino per gli Atp. Siamo una famiglia normale. So quanti sacrifici fanno e continuano a fare, il percorso deve essere anche bello e divertente. È bello avere quello che ami al tuo fianco”, ha concluso.