Atp Vienna 2025, Cobolli e Berrettini vincono e volano agli ottavi

Flavio Cobolli approda agli ottavi di finale dell’Atp Vienna 2025. L’azzurro, n°22 del mondo, ha superato il ceco Tomas Machac (n°31) con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e 38 minuti. Per il 23enne di Roma si prospetta un possibile derby con Jannik Sinner nel caso in cui l’altoatesino vincesse all’esordio con il tedesco Daniel Altmaier (n°51).

Sorride anche Matteo Berrettini (n°59) che ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin (n°48) per 7-6 6-3. Agli ottavi se la vedrà con il britannico Cameron Norrie (n°35).

A boss on the court 💪

🇮🇹 @MattBerrettini launched some forehand rockets and wins his #ATPVienna opening match 7-6(5) 6-3 against Popyrin 🔨 pic.twitter.com/T0tWIcSYuX — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 22, 2025

Gli altri azzurri all’Atp Vienna 2025

Oltre a loro a Vienna ci sono anche altri due azzurri: Lorenzo Musetti (n°8) e Matteo Arnaldi (n°72). Il 23enne carrarino, giovedì 23 ottobre, giocherà gli ottavi contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n°60) mentre il 24enne di Sanremo sfiderà il tedesco, n°3 del mondo, Alexander Zverev. Niente da fare, invece, per Luciano Darderi (n°26) eliminato lunedì scorso ai sedicesimi dallo statunitense Brandon Nakashima (n°32) con il punteggio di 6-2 7-5.

Quando gioca Sinner

Jannik Sinner scende in campo oggi 22 ottobre non prima delle 17.30 sul campo principale dell’Atp Vienna 2025, torneo 500 che offre un montepremi complessivo di 2.736.875 euro.

Dove vedere l’Atp Vienna 2025 in tv

Tutte le partite dell’Atp Vienna 2025 si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.

Il montepremi

Vincitore 511.835 euro

euro Finalista 275.390 euro

euro Semifinalista 146.765 euro

euro Quarti di finale 74.980 euro

euro Ottavi di finale 40.025 euro

euro Sedicesimi di finale 21.345 euro