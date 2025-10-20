Atp Vienna 2025, Sinner pronto ad accorciare le distanze con Alcaraz

Jannik Sinner si prepara a giocare all’Atp Vienna 2025 (che ha già vinto nel 2023) e ad accorciare la distanza in classifica con Carlos Alcaraz, appena sconfitto in finale al Six Kings Slam 2025. Al momento i due campioni sono divisi da 1.340 punti e l’azzurro ha un vantaggio: ovvero che lo spagnolo non giocherà nessuno dei due tornei 500 in programma questa settimana. Nella migliore delle ipotesi il 24enne altoatesino, grazie alla vittoria della competizione austriaca, si porterebbe a 840 punti di distacco dal n°1 del mondo.

La top 10 Atp

Alcaraz 11.340 punti Sinner 10.000 punti Zverev 5.930 punti Fritz 4.645 punti Djokovic 4.580 punti Shelton 4.100 punti De Minaur 3.935 punti Musetti 3.685 punti Draper 3.590 punti Rune 3.180 punti

Sinner contro Altmaier: i precedenti

Jannik farà il suo esordio all’Atp Vienna 2025 martedì 21 ottobre, ai sedicesimi di finale, contro il tedesco Daniel Altmaier, n°51 del ranking. I due si sono già affrontanti in passato tre volte. Il campione di Sesto Pusteria conduce il bilancio per 2-1. L’ultimo match risale al Masters 1000 di Shanghai 2025 dove l’azzurro ha vinto con un netto 6-3 6-3. Altmaier ha vinto in una sola occasione: al primo turno del Roland Garros nel 2023 con il punteggio di 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5.

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Sinner e Altmaier, alla Wiener Stadthalle di Vienna, si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.

Gli italiani in campo oggi all’Atp Vienna 2025

Oggi, lunedì 20 ottobre, scendono in campo all’Atp Vienna 2025 altri due italiani: Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il 23enne di Buenos Aires gioca alle 13.30 contro lo statunitense Brandon Nakashima mentre il 24enne di Sanremo affronta un altro americano, Aleksandar Kovacevic, alle ore 16.00.