Atp Vienna 2025, Sinner pronto ad accorciare le distanze con Alcaraz

Jannik Sinner si prepara a giocare all’Atp Vienna 2025 (che ha già vinto nel 2023) e ad accorciare la distanza in classifica con Carlos Alcaraz, appena sconfitto in finale al Six Kings Slam 2025. Al momento i due campioni sono divisi da 1.340 punti e l’azzurro ha un vantaggio: ovvero che lo spagnolo non giocherà nessuno dei due tornei 500 in programma questa settimana. Nella migliore delle ipotesi il 24enne altoatesino, grazie alla vittoria della competizione austriaca, si porterebbe a 840 punti di distacco dal n°1 del mondo.
La top 10 Atp
- Alcaraz 11.340 punti
- Sinner 10.000 punti
- Zverev 5.930 punti
- Fritz 4.645 punti
- Djokovic 4.580 punti
- Shelton 4.100 punti
- De Minaur 3.935 punti
- Musetti 3.685 punti
- Draper 3.590 punti
- Rune 3.180 punti
Sinner contro Altmaier: i precedenti
Jannik farà il suo esordio all’Atp Vienna 2025 martedì 21 ottobre, ai sedicesimi di finale, contro il tedesco Daniel Altmaier, n°51 del ranking. I due si sono già affrontanti in passato tre volte. Il campione di Sesto Pusteria conduce il bilancio per 2-1. L’ultimo match risale al Masters 1000 di Shanghai 2025 dove l’azzurro ha vinto con un netto 6-3 6-3. Altmaier ha vinto in una sola occasione: al primo turno del Roland Garros nel 2023 con il punteggio di 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5.
Dove vedere la partita in tv
Il match tra Sinner e Altmaier, alla Wiener Stadthalle di Vienna, si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW Tv e Sky Go.
Gli italiani in campo oggi all’Atp Vienna 2025
Oggi, lunedì 20 ottobre, scendono in campo all’Atp Vienna 2025 altri due italiani: Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il 23enne di Buenos Aires gioca alle 13.30 contro lo statunitense Brandon Nakashima mentre il 24enne di Sanremo affronta un altro americano, Aleksandar Kovacevic, alle ore 16.00.