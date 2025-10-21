Musetti-Tsitsipas oggi all’Atp Vienna 2025: orario, precedenti, dove vederla in tv, pronostici

Il primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025 mette di fronte Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas in uno scontro di altissimo livello sul cemento indoor austriaco.

L’azzurro, numero 8 del mondo nel ranking Atp e quarta testa di serie del torneo, scende in campo con l’obiettivo cruciale di difendere la sua posizione nella Race verso le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. Attualmente l’azzurro è all’ottavo posto in questa classifica (che conta solo i risultati dell’anno solare 2025) con 3.485 punti, solo 340 in più rispetto al diretto rivale Felix Auger-Aliassime. Ogni partita, dunque, può essere potenzialmente un passo fondamentale nel suo cammino verso la qualificazione matematica.

Dall’altra parte della rete c’è Stefanos Tsitsipas, che nel 2025 sta ancora cercando una continuità di risultati. Il greco, ex numero 3 ATP nel 2021, è scivolato fino al 25° posto e nella Race occupa la trentesima posizione, un segnale della sua stagione complicata, caratterizzata da problemi fisici e poche vittorie di rilievo. Tsitsipas sta ancora cercando di ritrovare brillantezza dopo aver avuto problemi alla schiena per gran parte della stagione e aver saltato il torneo di Shanghai a inizio mese a causa di un infortunio alla gamba. Oggi affronterà il suo primo match ufficiale dell’anno contro un Top 10 sul cemento, dove non batte un giocatore di questo livello dal Masters 1000 di Parigi 2023 (Zverev).

I precedenti e lo stato di forma dei due tennisti

Il bilancio tra i due tennisti parla di sette incontri ufficiali, con il greco avanti per 5-2. Tuttavia, il trend recente è favorevole a Musetti, vincitore degli ultimi due scontri sulla terra di Montecarlo e Madrid nello stesso 2025. Le prime cinque vittorie di Tsitsipas sono arrivate principalmente sulla terra battuta, eccetto il primo incontro, giocato sul cemento di Acapulco nel 2021, quando il giovane Musetti approdò alla sua prima semifinale ATP prima di cedere per 6-1 6-3.

Atp Acapulco 2021 – Semifinale – Cemento – Tsitsipas batte Musetti 6-1, 6-3

Atp Lione 2021 – Semifinale – Terra battuta – Tsitsipas batte Musetti 4-6, 6-3, 6-0

Roland Garros 2022 – Primo turno – Terra battuta – Tsitsipas batte Musetti 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2

Atp Barcellona 2023 – Semifinale – Terra battuta – Tsitsipas batte Musetti 6-4, 5-7, 6-3

Masters 1000 Roma 2023 – Ottavi di finale – Terra battuta – Tsitsipas batte Musetti 7-5, 7-5

Masters 1000 Montecarlo 2025 – Quarti di finale – Terra battuta – Musetti batte Tsitsipas 1-6, 6-3, 6-4

Masters 1000 Madrid 2025 – Secondo turno – Terra battuta – Musetti batte Tsitsipas 7-5, 7-6 (7-3)

Quest’anno Musetti ha dimostrato una crescita significativa e si è confermato come uno dei giocatori più continui del circuito, nonostante non abbia ancora conquistato titoli. Ha raccolto la sua prima finale in un Masters 1000 (Monte-Carlo), una semifinale Slam (Roland Garros) e il suo primo quarto di finale allo US Open. Di contro, Tsitsipas ha sofferto un calo: quest’anno ha ottenuto solamente 22 vittorie a fronte di 18 sconfitte.

Orario e dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Musetti e Tsitsipas si disputerà sul Center Court dell’Erste Bank Open di Vienna oggi, martedì 21 ottobre, come terzo incontro di giornata. Il programma del campo centrale inizia alle 13:30 ma la partita è programmata non prima delle ore 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis, con streaming garantito anche su NOW e Sky Go. Il vincitore affronterà agli ottavi il vincente tra Etcheverry e Budkov Kjaer.

OOP for Day 2️⃣ pic.twitter.com/T877EcphsZ — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 20, 2025

Pronostici e quote

I principali siti di scommesse indicano Lorenzo Musetti come favorito per il match. Le quote per la vittoria dell’azzurro oscillano tra 1.33 e 1.47, mentre il successo del greco è dato tra 2.95 e 3.25