Atp Vienna 2025, Arnaldi supera il primo turno: battuto Kovacevic. Subito fuori Darderi

Arriva da Matteo Arnaldi la prima vittoria azzurra sul cemento indoor del torneo Atp 500 di Vienna 2025, l’Erste Bank Open sul cemento della capitale austriaca con montepremi di €2,736,875. Il n. 72 al mondo ha battuto Aleksandar Kovacevic (n. 65) col punteggio di 7-5, 6-4, in una sfida che metteva di fronte due giocatori provenienti dal tabellone di qualificazione. In un’ora e 49 minuti di gioco, l’italiano ha tenuto un ottimo rendimento soprattutto alla battuta, chiudendo con 12 ace ed annullando le quattro palle break concesse (tutte nel primo set). Agli ottavi di finale, il ligure sfiderà il vincente del match tra Alexander Zverev (n. 3 al mondo e 2 del seeding) ed un altro qualificato, il britannico Jacob Fearnley (n. 81).

Si ferma Darderi

Secondo stop consecutivo al primo turno per Luciano Darderi, subito eliminato all’Erste Bank Open di Vienna (ATP500) per mano dello statunitense Brandon Nakashima col punteggio di 6-2, 7-5. Un match apparso fin da subito in salita, quello giocato da Darderi, costretto a ricorrere all’intervento dello staff medico per l’insorgere di un dolore al ginocchio sinistro che ne limitava ormai gli spostamenti condizionandone il gioco.