Wta Finals 2025, Jasmine Paolini può qualificarsi: ecco cosa deve fare

Prosegue la caccia di Jasmine Paolini ad un posto per le Wta Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita. La tennista toscana ha esordito con una vittoria nel torneo Aux-Ningbo Open, Wta 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina.

La 29enne di Bagni di Lucca, n°8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan, si qualifica per i quarti di finale grazie al successo contro la russa Veronika Kudermetova, n°31 Wta, in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Nel prossimo turno troverà l’elvetica Belinda Bencic, n°14 del ranking e 6 del seeding.

Paolini sta affrontando un buon momento. E’ al suo terzo torneo della tournée asiatica, dopo i Masters 1000 di Pechino (in cui è stata sconfitta ai quarti da Amanda Anisimova) e di Wuhan (in cui è stata eliminata in semifinale da Coco Gauff). L’arrivo nel continente è stato segnato subito positivamente anche dalla vittoria della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo, questa volta contro gli Stati Uniti di Jessica Pegula e Emma Navarro.

Wta Finals, Jasmine Paolini può qualificarsi questa settimana

La qualificazione dell’azzurra alle Finals – in programma a Riad dall’1 all’8 novembre 2025 – dipende soprattutto dal suo cammino a Ningbo e la certezza matematica può arrivare anche questa settimana. La 29enne, per essere sicura di partire per l’Arabia Saudita, deve arrivare in finale. Sarà decisivo anche il risultato di Elena Rybakina (alle spalle di Paolini nella race, a 218 punti di distanza) con cui potrebbe esserci uno scontro diretto in semifinale. Se la 26enne kazaka invece dovesse perdere prima della semifinale, allora all’azzurra basterebbe arrivare tra le migliori quattro.

Nella specialità di doppio femminile Paolini è già certa di essere qualificata, in coppia con Sara Errani. Le due tenniste sono prime nella race con 7.115 punti, davanti a Taylor Townsend e Katerina Siniakova che inseguono con 6.290 punti.

La Race alle Wta Finals