Wta Wuhan 2025, Paolini out in semifinale: Gauff vince 6-4, 6-3

Finisce in semifinale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra, attualmente numero 8 del mondo, si arrende in due set all’americana Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-3 al termine di una sfida caratterizzata da una lunga serie di break consecutivi. La partita, durata un’ora e 22 minuti, ha visto entrambe le giocatrici in difficoltà al servizio, con ben undici break consecutivi tra la fine del primo set e l’inizio del secondo.

Gauff domina una sfida senza padroni al servizio

La statunitense, numero 3 del ranking WTA, approfitta di una giornata no al servizio per Paolini, che ha perso sette turni di battuta su nove, tutti consecutivi. Gauff, pur non brillando in questa fondamentale (cinque break subiti), riesce comunque a tenere i nervi saldi nei momenti chiave e a chiudere il match salendo 40-0 nell’ultimo game e chiudendo al terzo match point.

L’azzurra saluta Wuhan ma resta tra le prime otto al mondo

Nonostante la sconfitta, Jasmine Paolini può sorridere: lascia Wuhan con l’ottava posizione nella Race WTA consolidata. Dopo l’impresa nei quarti contro Iga Swiatek, resta comunque tra le protagoniste assolute di questa parte di stagione e sarà in lotta diretta con Elena Rybakina nei prossimi tornei per mantenere la top 8 mondiale.

Un torneo positivo in vista delle Finals

La prestazione complessiva in Cina conferma lo stato di forma della tennista italiana, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni. Nonostante l’uscita in semifinale, il sogno delle WTA Finals è più vivo che mai.