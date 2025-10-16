Six Kings Slam 2025, oggi Sinner-Djokovic: orari e dove vederlo in tv

L’azzurro è in semifinale a Riad. Ieri ha sconfitto il greco Tsitsipas

Dopo una prima giornata di grande tennis all’ANB Arena di Riad, il Six Kings Slam 2025 entra nella fase decisiva. Jannik Sinner ha superato il greco Stefanos Tsitsipas (n°25 Atp) nei quarti di finale con il punteggio di 6-2 6-3, e oggi, giovedì 16 ottobre, alle 20.00 circa, sfiderà in semifinale il serbo Novak Djokovic (n°5), sempre in diretta solo su Netflix. Nel primo match di giornata lo statunitense Taylor Fritz (n°4) si è imposto sul tedesco Alexander Zverev (n°3) con il punteggio di 6-3 6-4. Oggi, alle 18.30, sfiderà il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco.

Il programma del torneo

Day 2 – 16 ottobre

Giovedì 16 ottobre Semifinale Alcaraz VS Fritz (18.30)

Alcaraz VS Fritz (18.30) Giovedì 16 ottobre Semifinale Djokovic VS Sinner (20.00)

Day 3 – 18 ottobre

Sabato 18 ottobre Finale 3° e 4° (18.30)

(18.30) Sabato 18 ottobre Finale 1° e 2° (20.30)

Il montepremi

Il montepremi messo a disposizione dall’organizzazione del Six Kings Slam 2025 è da capogiro. Ogni tennista che partecipa al torneo esibizione guadagna 1.5 milioni di dollari. Chi vince la competizione si porta a casa un assegno da 6 milioni. Lo scorso anno, quando c’è stata la prima edizione, è stato proprio il 24enne azzurro a conquistare il titolo e il lauto premio. L’altoatesino vinse in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, in rimonta, con il punteggio di 6-7 6-3 6-3.

I precedenti incontri tra Sinner e Djokovic

Sinner e Djokovic si sono già affrontati 10 volte in passato. L’azzurro conduce con un bilancio positivo di sei vittorie a quattro. Il campione di Sesto Pusteria ha conquistato i precedenti cinque incontri, l’ultimo a Wimbledon (torneo che Jannik ha vinto). Il fuoriclasse serbo, invece, si è imposto l’ultima volta alle Atp Finals di Torino nel 2023.

Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2025

L’esibizione tra i migliori tennisti del mondo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Netflix con la telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.