Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 15 ottobre 2025

Ultima ora

Six Kings Slam 2025, Sinner batte Tsitsipas: sarà semifinale con Djokovic

Six Kings Slam 2025, Sinner batte Tsitsipas: sarà semifinale con Djokovic
Jannik Sinner in un’immagine d’archivio (Foto AP/Manesh Kumar A.)
LaPresse
LaPresse

Vittoria per l’azzurro con il punteggio di 6-2, 6-3

Esordio con vittoria per Jannik Sinner nell’edizione 2025 del torneo-esibizione Six Kings Slam, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 75 minuti di gioco. In semifinale Sinner sfiderà il serbo Novak Djokovic.

Fritz batte Zverev, in semifinale troverà Alcaraz

Nell’altra partita giocata mercoledì, Taylor Fritz ha battuto Alexander Zverev. Il tennista americano, numero 4 del mondo, si è imposto sul tedesco, numero 3 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. In semifinale Fritz giocherà contro Carlos Alcaraz, spagnolo numero 1 del mondo.

© Riproduzione Riservata