Six Kings Slam 2025, Sinner batte Tsitsipas: sarà semifinale con Djokovic

Esordio con vittoria per Jannik Sinner nell’edizione 2025 del torneo-esibizione Six Kings Slam, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 75 minuti di gioco. In semifinale Sinner sfiderà il serbo Novak Djokovic.
Fritz batte Zverev, in semifinale troverà Alcaraz
Nell’altra partita giocata mercoledì, Taylor Fritz ha battuto Alexander Zverev. Il tennista americano, numero 4 del mondo, si è imposto sul tedesco, numero 3 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. In semifinale Fritz giocherà contro Carlos Alcaraz, spagnolo numero 1 del mondo.