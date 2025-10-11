Atp Shanghai 2025, Vacherot batte Djokovic e vola in finale

Valentin Vacherot scrive una delle pagine più incredibili della stagione tennistica 2025. Il 24enne monegasco, numero 204 del ranking ATP, ha battuto a sorpresa Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-4, conquistando l’accesso alla finale del Masters 1000 di Shanghai. Una vera impresa per Vacherot, entrato in tabellone come alternate delle qualificazioni.

Djokovic ko: problemi fisici e sorpresa Vacherot

Djokovic, 24 volte campione Slam e già quattro volte vincitore del torneo di Shanghai, è apparso in difficoltà fisica. A fine primo set ha accusato un fastidio muscolare al gluteo che ne ha condizionato i movimenti, soprattutto in fase difensiva. Nonostante ciò, il serbo ha tentato una reazione nel secondo set, ma Vacherot è riuscito a neutralizzare ogni tentativo, mostrando solidità mentale e grande aggressività.

Un trionfo storico per il monegasco

Con questa vittoria, Valentin Vacherot diventa il giocatore con la classifica più bassa di sempre a raggiungere una finale in un Masters 1000. Il 204 del mondo entrerà ufficialmente in top 60 nel prossimo aggiornamento del ranking ATP. Fino a poche settimane fa, Vacherot disputava tornei Challenger: ora, grazie a questa storica prestazione, si garantisce l’accesso a tutti i tornei ATP di primo livello nel 2025.

Da outsider a protagonista: la favola di Vacherot

La corsa di Vacherot a Shanghai rappresenta una vera favola sportiva. Non solo per la vittoria contro Djokovic, ma per il modo in cui ha gestito l’intero torneo da underdog. Propositivo, solido nei momenti chiave, ha saputo sfruttare al meglio ogni occasione, dimostrando di meritare il palcoscenico dei grandi. Ora, in attesa della finale, l’intero mondo del tennis guarda a lui come la rivelazione dell’anno.