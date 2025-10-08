Six Kings Slam 2025 dal 15 al 18 ottobre: il trailer – Video

È da oggi disponibile il trailer di Six Kings Slam 2025, l’attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto live solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Ad aggiudicarsi il ricco montepremi l’anno scorso era stato Jannik Sinner.

Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno assistere a incontri spettacolari tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, e Stefanos Tsitsipas. Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana).

Di seguito il calendario:

Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre

Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)

(ITA) vs Stefanos (GRE) Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)



Semifinali – Giovedì 16 ottobre

(GER) vs Taylor (USA) Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz

(ESP) vs o Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas



Finale – Sabato 18 ottobre

(SRB) vs o Finale 3°/ 4° posto

Finale 1° / 2° posto

Riyadh Season

La capitale dell’Arabia Saudita ospita ogni anno durante l’inverno uno dei più grandi eventi di intrattenimento al mondo. Dal lancio della Riyadh Season nel 2019, il festival ha accolto visitatori da tutto il mondo per assistere a migliaia di concerti, attività sportive e altri eventi culturali unici. Di recente, la Riyadh Season ha raggiunto un traguardo importante dopo che il numero di visitatori dell’edizione 2024 ha superato per la prima volta i 20 milioni.

Occasione di riscatto per Sinner dopo il ritiro di Shanghai

Per il tennista azzurro, l’appuntamento di Riad può rappresentare un’occasione di riscatto dopo il ritiro dall’Atp 1000 di Shanghai dove è stato costretto a dare forfait a causa dei crampi. Sebbene il torneo non dia punti al fine della classifica, tanti occhi saranno puntati sul fuoriclasse azzurro.