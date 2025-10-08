Atp Shanghai 2025, Musetti-Auger Aliassime l’8 ottobre: orario, precedenti, dove vederla

Il torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2025 entra nel vivo e attira l’attenzione degli appassionati italiani grazie alla sfida degli ottavi di finale tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il canadese Felix Auger-Aliassime, in programma mercoledì 8 ottobre. Un incontro importante non solo per l’avanzamento dei due atleti nel torneo sul cemento cinese ma anche ai fini della qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Orario e programma

La partita tra Musetti e Auger-Aliassime è in programma mercoledì 8 ottobre, sullo Stadium Court, non prima delle 12:30 italiane (18:30 locali). Si tratta del match clou della sessione serale della giornata di domani presso i campi della Qizhong Forest Sports City Arena di Shanghai.

Dove vederla in tv

L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e Now.

I precedenti tra Musetti e Auger-Aliassime

Il tennista carrarino e il canadese si sono affrontati sette volte in carriera con il bilancio quasi in perfetto equilibrio: Musetti è attualmente in vantaggio per 4 vittorie a 3 e ha vinto gli ultimi due confronti, alla finale per il bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024 e al terzo turno del Masters 1000 di Miami 2025. In quest’ultima partita, sul cemento outdoor e in condizioni simili a quelle di Shanghai, Musetti si è imposto in tre set.

Tutti i precedenti

Barcellona 2021: Auger-Aliassime b. Musetti 4-6, 6-3, 6-0

Lione 2021: Musetti b. Auger-Aliassime 7-6, 3-6, 7-5

Monte-Carlo 2022: Musetti b. Auger-Aliassime 6-2, 7-6

Firenze 2022: Auger-Aliassime b. Musetti 6-2, 6-3

Coppa Davis 2022: Auger-Aliassime b. Musetti 6-3, 6-4

Olimpiadi 2024: Musetti b. Auger-Aliassime 6-4, 1-6, 6-3

Miami 2025: Musetti b. Auger-Aliassime 4-6, 6-2, 6-3

Perché la gara è decisiva per le Atp Finals

La gara di Shanghai, che sarà l’ottavo scontro diretto tra Musetti e Auger-Aliassime, potrebbe essere decisiva anche per la corsa alle Atp Finals di Torino che si svolgeranno a partire dal prossimo 8 novembre. Attualmente, Musetti è ottavo nella “Race to Turin” con 3535 punti, mentre Auger-Aliassime segue al decimo posto a 2905 punti, con il britannico Draper (nono) già fuori dai giochi a causa di un infortunio. Un successo eventuale del canadese rimetterebbe tutto in discussione dunque per l’ultimo posto in gioco al ‘Torneo dei Maestri’, mentre se vincesse Musetti ipotecherebbe di fatto la qualificazione.

Il momento di forma di Musetti e Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti si presenta all’appuntamento in grande forma: dopo la finale raggiunta a Chengdu e i quarti a Pechino, nel torneo di Shanghai l’azzurro ha superato prima lo spagnolo Francisco Comesana e poi l’altro azzurro Luciano Darderi, senza perdere neanche un set. È la testa di serie numero 8 del tabellone maschile del torneo.

Auger-Aliassime è invece la testa di serie numero 13 ed è reduce da un ottimo risultato come la semifinale dello Us Open. A Shanghai, nei primi due turni, ha sconfitto il cileno Tabilo e l’olandese De Jong.

Le altre partite dell’8 ottobre

