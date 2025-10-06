Musetti batte Darderi all’Atp Shanghai 2025, agli ottavi incontrerà Félix Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti vince in due set l’incontro valido per i sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai contro il connazionale Luciano Darderi. Dopo un primo set concluso 7-5 per il tennista carrarese, il secondo set si è chiuso al tie break con Musetti che ha battuto il rivale italo-argentino per 7-1. Agli ottavi, l’azzurro di Massa Carrara troverà il canadese Félix Auger-Aliassime.
Al Masters 1000 di Shanghai si è ritirato ieri Jannik Sinner, a causa dei crampi.
“Giocare contro un amico è sempre difficile. Luciano mi ha sorpreso, perché io ho giocato bene, ma anche lui è stato molto molto aggressivo col servizio e col dritto. Di sera le condizioni sono più lente e non è facile fare vincenti. Ho sentito di dover alzare l’asticella e ce l’ho fatta, è la cosa di cui sono più orgoglioso”. Queste le parole di Lorenzo Musetti, n. 9 ATP, dopo il successo contro Luciano Darderi che gli ha dato l’accesso agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. “Quest’anno sto riuscendo a giocare meglio Shanghai, anche se non è mai stato così umido, le palle diventano pesanti. Però non posso lamentarmi, le condizioni mi stanno piacendo e spero di giocare ancora meglio la prossima partita – ha continuato -. Contro Auger-Aliassime è una partita complicata: non voglio mettermi pressione, ma sarà una partita importante verso l’obiettivo di qualificarmi a Torino. Lui è un giocatore da tenere d’occhio nella Race e sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti”
Lorenzo Musetti vince 7-1 il tie break del secondo set contro il connazionale Luciano Darderi, e fa suo l’incontro valido per i sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai.
Si deciderà al tie break il secondo set dei sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai tra i due tennisti azzurri Musetti e Darderi
Sono sul 6-5 i due tennisti azzurri impegnati nel secondo set dei sedicesimi dell’Atp 1000 di Shanghai.
Lorenzo Musetti è avanti 4-3 nel secondo set contro il rivale azzurro Luciano Darderi.
Dopo poco meno di un’ora di gioco Lorenzo Musetti conquista il primo set nei sedicesimi dell’Atp 1000 di Shanghai contro il rivale azzurro Luciano Darderi.
Primo set combattutissimo tra i due tennisti italiani a Shanghai. Lorenzo Musetti è avanti 6-5 sul rivale azzurro.
Lorenzo Musetti è in vantaggio per 4-3 su Darderi nel primo set, dopo venti minuti di gioco.
E’ iniziato da pochi minuti il derby azzurro tra il numero 9 e il numero 20 del ranking Atp. I due tennisti italiani nel primo set sono sul 2 a 1 per Musetti.