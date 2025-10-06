Accesso Archivi

Musetti batte Darderi all’Atp Shanghai 2025, agli ottavi incontrerà Félix Auger-Aliassime

LaPresse
Lorenzo Musetti vince in due set l’incontro valido per i sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai contro il connazionale Luciano Darderi. Dopo un primo set concluso 7-5 per il tennista carrarese, il secondo set si è chiuso al tie break con Musetti che ha battuto il rivale italo-argentino per 7-1. Agli ottavi, l’azzurro di Massa Carrara troverà il canadese Félix Auger-Aliassime.
Al Masters 1000 di Shanghai si è ritirato ieri Jannik Sinner, a causa dei crampi.

Musetti-Darderi all'Atp Shanghai 2025 – La diretta
Inizio diretta: 06/10/25 10:55
Fine diretta: 06/10/25 13:00
Musetti: "Contro Auger-Aliassime partita chiave per Atp Finals"

“Giocare contro un amico è sempre difficile. Luciano mi ha sorpreso, perché io ho giocato bene, ma anche lui è stato molto molto aggressivo col servizio e col dritto. Di sera le condizioni sono più lente e non è facile fare vincenti. Ho sentito di dover alzare l’asticella e ce l’ho fatta, è la cosa di cui sono più orgoglioso”. Queste le parole di Lorenzo Musetti, n. 9 ATP, dopo il successo contro Luciano Darderi che gli ha dato l’accesso agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. “Quest’anno sto riuscendo a giocare meglio Shanghai, anche se non è mai stato così umido, le palle diventano pesanti. Però non posso lamentarmi, le condizioni mi stanno piacendo e spero di giocare ancora meglio la prossima partita – ha continuato -. Contro Auger-Aliassime è una partita complicata: non voglio mettermi pressione, ma sarà una partita importante verso l’obiettivo di qualificarmi a Torino. Lui è un giocatore da tenere d’occhio nella Race e sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti”

Musetti batte Darderi e vola agli ottavi

Lorenzo Musetti vince 7-1 il tie break del secondo set contro il connazionale Luciano Darderi, e fa suo l’incontro valido per i sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai.

Musetti-Darderi al tie-break nel secondo set

Si deciderà al tie break il secondo set dei sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai tra i due tennisti azzurri Musetti e Darderi

Musetti-Darderi sul 6-5 al secondo set

Sono sul 6-5 i due tennisti azzurri impegnati nel secondo set dei sedicesimi dell’Atp 1000 di Shanghai. 

Musetti avanti 4-3 su Darderi nel secondo set

Lorenzo Musetti è avanti 4-3 nel secondo set contro il rivale azzurro Luciano Darderi.

Musetti vince il primo set per 7-5

Dopo poco meno di un’ora di gioco Lorenzo Musetti conquista il primo set nei sedicesimi dell’Atp 1000 di Shanghai contro il rivale azzurro Luciano Darderi.

Musetti avanti 6-5 su Darderi nel primo set

Primo set combattutissimo tra i due tennisti italiani a Shanghai. Lorenzo Musetti è avanti 6-5 sul rivale azzurro.

Musetti avanti su Darderi nel primo set

Lorenzo Musetti è in vantaggio per 4-3  su Darderi nel primo set, dopo venti minuti di gioco.

Al via il match Musetti-Darderi

E’ iniziato da pochi minuti il derby azzurro tra il numero 9 e il numero 20 del ranking Atp. I due tennisti italiani nel primo set sono sul 2 a 1 per Musetti.

