Musetti batte Darderi all’Atp Shanghai 2025, agli ottavi incontrerà Félix Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti vince in due set l’incontro valido per i sedicesimi degli Atp 1000 di Shanghai contro il connazionale Luciano Darderi. Dopo un primo set concluso 7-5 per il tennista carrarese, il secondo set si è chiuso al tie break con Musetti che ha battuto il rivale italo-argentino per 7-1. Agli ottavi, l’azzurro di Massa Carrara troverà il canadese Félix Auger-Aliassime.

Al Masters 1000 di Shanghai si è ritirato ieri Jannik Sinner, a causa dei crampi.

