Atp Shanghai 2025, tre italiani in campo oggi: domani tocca a Sinner

Tre tennisti azzurri sono impegnati oggi, venerdì 3 ottobre, all’Atp Shanghai 2025 (Masters 1000 con un montepremi complessivo di 9.196.000 dollari). Mattia Bellucci, Luca Nardi e Flavio Cobolli scendono in campo per i 32esimi di finale. Domani, invece, tocca a Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Grande assente Carlos Alcaraz che ha dovuto dare forfait per alcuni problemi fisici. Già all’Atp 500 di Tokyo, lo spagnolo n°1 del mondo ha accusato un fastidio alla caviglia che, però, non gli ha impedito di conquistare il titolo.

An all-star line up today in Shanghai 🤩#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/MQNoZXahKC — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 3, 2025

Gli azzurri in campo oggi

Mattia Bellucci VS Thomas Machac (n°20) – in corso

Luca Nardi VS Giovanni Mpetshi Perricard (n°32) – dalle 10.50

Flavio Cobolli (n°22) VS Jaume Munar – dalle 11.50

Gli azzurri in campo domani

Lorenzo Musetti (n°8) VS Francisco Comesaña – dalle 7.40

Luciano Darderi (n°26) VS Bu Yunchaokete – dalle 8.50

Matteo Arnaldi VS Alejandro Davidovich Fokina (n°18) – dalle 8.50

Jannik Sinner (n°1) VS Daniel Altmaier – dalle 12.30

Dove vedere l’Atp Shangai 2025 in tv

Le partite dell’Atp Shanghai 2025 si possono seguire in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Jannik Sinner può tornare n°1 del mondo?

L’assenza di Carlos Alcaraz dall’Atp Shanghai 2025 dà la possibilità a Jannik Sinner di ridurre il divario in classifica in prospettiva di un eventuale sorpasso entro la fine dell’anno. La differenza tra l’italiano e l’iberico è di 590 punti. In caso di vittoria dell’altoatesino al Masters 1000 cinese il gap sarebbe di 390 punti. Un passo avanti, sì, ma non sufficiente per riconquistare la prima posizione in classifica. Per raggiungere l’obiettivo il 24enne dovrebbe giocare e vincere il torneo 500 di Vienna mentre il 22enne di El Palmar dovrebbe restare fermo e non disputare le competizioni in Austria e Svizzera.