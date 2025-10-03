Atp Shangai 2025, Cobolli battuto all’esordio da Munar

Al Atp Shangai 2025 Jaume Munar batte Flavio Cobolli e per la prima volta raggiunge il terzo turno al Masters 1000 di Shanghai-Rolex Shanghai Masters, l’unico Masters 1000 in Cina, in programma dal primo al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center (duro – montepremi 9.193.538 dollari). Lo spagnolo, numero 41 del mondo, ha sconfitto 7-5, 6-1 il romano, numero 22.

Eliminati al secondo turno Bellucci e Nardi

Anche Luca Nardi e Mattia Bellucci sono stati eliminati, al secondo turno. Nardi, n. 88 al mondo, ha perso col punteggio di 6-3 7-6 (4) di fronte a Giovanni Mpetshi Perricard (n. 37 al mondo e 32esima forza del seeding). Bellucci, numero 64 del ranking mondiale, si è arreso in due set al ceco Thomas Machac, numero 23 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Djokovic al terzo turno, Shelton fuori all’esordio

Novak Djokovic approda invece al terzo turno del ‘Rolex Shanghai Masters’. Il tennista serbo, numero 5 del mondo, dopo il bye del primo turno, ha superato all’esordio il croato Marin Cilic, 97 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (2) 6-4. Ai sedicesimi di finale Djokovic affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. Ben Shelton è stato invece eliminato: il tennista statunitense, numero 6 del ranking, dopo il bye del primo turno, al debutto è stato sconfitto dal belga David Goffin, 87mo del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-4.

Sinner per i bookmaker senza rivali per il titolo

Vincere il Master 1000 di Shanghai per mettere in bacheca l’ennesimo trofeo e per avvicinare Carlos Alcaraz in ottica primo posto in classifica. Sono gli obiettivi di Jannik Sinner che, dopo il trionfo a Pechino e complice l’assenza dello spagnolo nel tabellone, punta al successo. Il suo cammino inizia contro il tedesco Altmaier, vincitore dell’ultimo precedente tra i due (nel 2023 al Roland Garros). Stavolta, però, c’è aria di rivincita, come riporta Agipronews: vale 1,01 su William Hill il successo dell’italiano, mentre si sale a 15 su Sisal per l’affermazione del suo avversario. Tra il set betting, comanda il 2-0 Sinner a 1,14, seguito dal 2-1 a 5,75.

Nella mattinata italiana di sabato 4 ottobre in campo anche Lorenzo Musetti, che dopo il ritiro a Pechino a causa di problemi fisici, va a caccia di preziosi punti che gli permetterebbero la qualificazione alle Atp Finals di Torino: la testa di serie numero 8 a Shanghai è atteso dall’argentino Francisco Comesana, già battuto a Wimbledon nel 2024 nell’unico precedente tra i due. Il bis di vittorie è l’opzione più probabile secondo gli esperti, in lavagna a 1,33, contro i 3,20 proposti per l’avversario. In ottica titolo, Jannik Sinner sembra non avere rivali: il bis dell’italiano, campione in carica, paga 1,65 volte la puntata. Molto più lontani gli avversari: al secondo posto, a quota 9, c’è il tedesco Alexander Zverev, seguito a 12 dal duo formato dall’americano Taylor Fritz e dal serbo Novak Djokovic. Tra gli altri italiani, si sale a 50 per l’impresa di Lorenzo Musetti.