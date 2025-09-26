Atp Pechino 2025, Musetti e Cobolli passano al secondo turno

Vittorie per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli all’esordio all’Atp Pechino 2025, dove anche Jannik Sinner ha superato il primo turno. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, eliminato da Alexander Zverev.

Musetti supera in tre set il francese Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio dell’Atp 500 di Pechino, che si disputa su campi in cemento. Il tennista azzurro, numero nove al mondo, ha vinto con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4 in due ore e 27′ di gioco e affronterà adesso agli ottavi un altro giocatore transalpino, il 37enne Adrian Mannarino.

Cobolli batte Rublev e vola al 2° turno

Flavio Cobolli (25 Atp) batte 7-6(3), 6-3 Andrey Rublev, l’attuale n. 14 al mondo, (sesta testa di serie a Pechino), e firma la seconda vittoria su un Top 20 sul cemento nel 2025. Il romano recupera un break di svantaggio in entrambi i set, risale da sotto 2-5 nel primo set e 0-2 15-40 nel secondo, ma vince otto punti in più e serve con maggiore efficacia rispetto al moscovita, che manca troppe occasioni per mancanza di misura. Al prossimo turno giocherà contro il mancino statunitense Learner Tien (52). In prospettiva, possibile quarto di finale tutto azzurro contro Lorenzo Musetti.

Flavio Cobolli (Foto AP/Ng Han Guan)

Sonego sconfitto da Zverev

Finisce subito invece l’avventura di Lorenzo Sonego al ‘China Open’, torneo Atp 500 in corso a Pechino. Il tennista azzurro ha perso all’esordio contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e mezza di gioco. L’azzurro ha ceduto la battuta nel decimo ed ultimo game nel primo parziale, mentre nel secondo è stato bravo ad allungare la sfida nonostante uno svantaggio di 5-1. Zverev, però, non ha più tremato, regalandosi l’accesso agli ottavi dove affronterà Corentin Moutet.

Il prossimo turno degli azzurri