Sinner-Atmane all’Atp Pechino: quando giocano e dove vederla

Jannik Sinner continua la sua corsa nell’ATP 500 di Pechino, dove il tennista italiano ha esordito con una netta vittoria contro Marin Cilic, battuto 6‑2, 6‑2. Il numero due del mondo, reduce dalla finale degli US Open, ha mostrato un’ottima condizione al debutto e si prepara ora ad affrontare, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane nel secondo turno del torneo. Atmane, numero 68 del ranking ATP, ha eliminato il cinese Zhizhen Zhang nel match d’esordio.





Precedenti tra Sinner e Atmane



Sinner e Atmane si sono già incontrati in stagione, precisamente nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove l’azzurro si era imposto con il punteggio di 7‑6(4), 6‑2.



Quando si gioca





La sfida si disputerà sabato 27 settembre sul campo principale del torneo, il Capital Group Diamond Court.

Dove vedere il match

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, e sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go, per gli abbonati. Il torneo cinese mette in palio un ricco montepremi: il passaggio al secondo turno vale 58.735 dollari, mentre il vincitore finale porterà a casa 751.075 dollari. Sinner punta a consolidare la sua posizione ai vertici del ranking e ad arrivare in fondo anche in questo appuntamento di fine stagione.



Le previsioni dei bookmaker



Per i bookmaker, si legge su Agipronews, sarà ancora vittoria di Sinner, fissata 1,02 su Snai e Sisal contro il 15 del riscatto francese. Per quanto riguarda l’esito finale, un’altra vittoria per 2-0 si gioca a 1,22, seguita dal 5,25 del 2-1, mentre la vittoria di Atmane nel terzo e decisivo parziale paga 25 la posta. Sinner domina anche per le quote del vincente: un successo a Pechino dopo due anni dall’ultima volta si gioca a 1,45, con Alexander Zverev primo rivale in quota a 7,50. Più staccato invece, a 15, Lorenzo Musetti.