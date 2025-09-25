Accesso Archivi

giovedì 25 settembre 2025

Atp Pechino 2025, Sinner-Cilic 6-2. Jannik vince il primo set: la diretta

Jannik Sinner durante la finale dello Us Open, 7 settembre 2025, New York (AP Photo/Seth Wenig)
Benedetta Mura
Tra i due c’è solo un precedente, che sorride all’italiano

Jannik Sinner debutta oggi, giovedì 25 settembre, all’Atp Pechino 2025, torneo 500 che va in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center fino al 1° ottobre. Il tennista azzurro (testa di serie n°1) esordisce ai sedicesimi di finale contro il croato Marin Cilic, 37 anni tra pochi giorni ed ex n°3 del mondo. L’inizio del match è previsto per le 13.00.

Tra i due c’è solo un precedente, che sorride all’italiano. Il classe 2001 ha vinto nel 2021 in occasione dei quarti di finale di Davis Cup con il punteggio di 3-6 7-6 6-3.

Sinner e il sorpasso ad Alcaraz

L’obbiettivo del 24enne altoatesino è di ritornare alla posizione n°1 del ranking entro la fine dell’anno e quindi superare il suo grande rivale, Carlos Alcaraz. Quest’ultimo è a quota 11.040 punti, +590 rispetto a Jannik che insegue con 10.45 punti. I due, tuttavia, non partecipano allo stesso torneo: lo spagnolo è impegnato in Giappone con l’Atp Tokyo 2025. Tra i prossimi appuntamenti, per entrambi, ci sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre-2 novembre) e le Finals di Torino (9-16 novembre).

Dove vedere in tv il match Sinner-Cilic

La partita tra Sinner e Cilic si può seguire su Sky Sport, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Atp Pechino 2025, Sinner-Cilic – La diretta
Inizio diretta: 25/09/25 12:00
Fine diretta: 25/09/25 16:00
Sinner vince il primo set 6-2

Jannik Sinner chiude il primo set col punteggio di 6-2. L’altoatesino ha conquistato il primo parziale in 39 minuti.

Break di Sinner: l'italiano è avanti 5-2 con Cilic

Secondo break per Jannik Sinner che che ruba il turno di servizio per la seconda volta e conduce per 5-2. 

Sinner-Cilic, giocatori in campo

Al via il match tra Jannik Sinner e Marin Cilic,

Paura per Alcaraz, a terra per un dolore alla caviglia

Spavento per Carlos Alcaraz nel match d’esordio all’Atp 500 di Tokyo, contro Sebastian Baez. Nel quinto game del primo set, sul 2-2, lo spagnolo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. A terra dolorante per diversi minuti, Alcaraz ha proseguito il match dopo il trattamento medico e con una vistosa fasciatura alla caviglia. Lo spagnolo sta ora conducendo il match per 5-4.

Sinner in campo alle ore 13

Jannik Sinner in campo contro Marin Cilic non prima delle 13. Il match è valido per i sedicesimi di finale. Tra i due c’è un solo precedente: i quarti di finale di Coppa Davis nel 2021. 

