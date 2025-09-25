Atp Pechino 2025, Sinner-Cilic 6-2. Jannik vince il primo set: la diretta

Jannik Sinner debutta oggi, giovedì 25 settembre, all’Atp Pechino 2025, torneo 500 che va in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center fino al 1° ottobre. Il tennista azzurro (testa di serie n°1) esordisce ai sedicesimi di finale contro il croato Marin Cilic, 37 anni tra pochi giorni ed ex n°3 del mondo. L’inizio del match è previsto per le 13.00.

Tra i due c’è solo un precedente, che sorride all’italiano. Il classe 2001 ha vinto nel 2021 in occasione dei quarti di finale di Davis Cup con il punteggio di 3-6 7-6 6-3.

Sinner e il sorpasso ad Alcaraz

L’obbiettivo del 24enne altoatesino è di ritornare alla posizione n°1 del ranking entro la fine dell’anno e quindi superare il suo grande rivale, Carlos Alcaraz. Quest’ultimo è a quota 11.040 punti, +590 rispetto a Jannik che insegue con 10.45 punti. I due, tuttavia, non partecipano allo stesso torneo: lo spagnolo è impegnato in Giappone con l’Atp Tokyo 2025. Tra i prossimi appuntamenti, per entrambi, ci sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre-2 novembre) e le Finals di Torino (9-16 novembre).

Dove vedere in tv il match Sinner-Cilic

La partita tra Sinner e Cilic si può seguire su Sky Sport, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.