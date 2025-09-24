Sinner pronto al rientro: quando torna in campo e dove vederlo

“Dopo gli Us Open mi sono preso una bella pausa e adesso corpo e testa sono in gran forma. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, ovviamente i primi turni non sono mai semplici da affrontare e staremo a vedere domani, speriamo comunque di riuscire a giocare un buon tennis”. Così Jannik Sinner nel corso del media day dell’Atp500 di Pechino, torneo in cui l’anno scorso fu sconfitto da Carlos Alcaraz in finale e che quest’anno lo vedrà esordire contro il croato Marin Cilic.

Nella testa, oltre alle immagini dell’ultimo atto degli Us Open, risuonano ancora le parole con cui Sinner si congedò dagli Stati Uniti: la volontà di aggiungere qualcosa di nuovo al suo gioco. “Ciò che ho dovuto affrontare quest’anno non è stato facile – ha detto, come riporta Supertennis – ho iniziato con un gran torneo in Australia e poi è successo quello che è successo”. “Non ho giocato molti tornei importanti, questo è solo l’ottavo evento che gioco nell’anno, non sono molti e siamo già verso il finale di stagione – ha riflettuto Sinner parlando con i media – Abbiamo riflettuto a lungo su quella finale e adesso stiamo lavorando su alcune cose nuove”.

“Percentuale di errori ancora troppo alta”

“Abbiamo cambiato alcuni dettagli, a oggi la percentuale di errori è ancora un po’ troppo alta ma spero che anche questo andrà migliorando. E’ solo una questione di tempo, vediamo quanto ne servirà. Ancora non so dire quanto sarò in grado di metterli in pratica durante un match, cosa ben diversa rispetto a un allenamento, ma sono motivato. E’ bello lavorare su qualcosa di nuovo, cerchiamo sempre di spingerci avanti. Meglio fare un passo avanti che due indietro”, ha dichiarato ancora Sinner che a Pechino si è presentato anche con il nuovo fisioterapista Alejandro Resnicoff. “Ha molta esperienza, è sul circuito da 15 anni e ha già collaborato con diversi giocatori – ha detto ancora Sinner, motivando la scelta appena fatta – Rispetta molto l’equilibrio che ha trovato nel team, non è venuto per stravolgere alcunché: se pensa che si possa migliorare qualcosa nel mio fisico è qui per aiutarci a farlo. Ma anche qui, ci vuole tempo“.

“Federer? Campi in cemento simili, è sempre stato così”

“Viviamo già tre grandi transizioni: duro, terra battuta ed erba. È sempre stato così. I campi in cemento sono spesso molto simili, altre volte presentano alcune modifiche”. Così Jannik Sinner, parlando con i media a Pechino, replica alle parole di Roger Federer circa l’omogeneità delle superfici dei campi in cemento, resi più lenti e per questo favorevoli ai due giocatori che al momento riescono a imprimere più potenza alla palla (Sinner e Alcaraz). “Ad esempio a Indian Wells la palla rimbalza di più, ma più o meno le condizioni sono simili su tutti i campi, è sempre stato così e non so se si andrà verso un cambio o meno. Io sono solo un giocatore che cerca di adattarsi nel miglior modo possibile, e credo di star facendo un buon lavoro in questo senso”, ha aggiunto.

Sinner: quando torna in campo e dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner, numero 2 del mondo, tornerà in campo all’Atp 500 di Pechino dove è testa di serie numero 1, per i sedicesimi di finale, domani, 25 settembre. L’orario previsto è le 13.

Le partite del China Open 2025 sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv.