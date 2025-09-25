Alcaraz, problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025: si accascia a terra e poi torna in campo

Spavento per Carlos Alcaraz nel match d’esordio all’Atp Tokyo 2025, contro Sebastian Baez (argentino n°41 della classifica). Nel quinto game del primo set, sul 2-2, lo spagnolo ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. A terra dolorante per diversi minuti, il 22enne ha proseguito la partita dopo il trattamento medico e con una vistosa fasciatura. Nonostante le difficoltà, ha vinto l’incontro con un perentorio 6-4 6-2.

Alcaraz è tornato a giocare dopo una breve pausa, in seguito alla vittoria dello Us Open 2025. E’ la prima volta che gioca all’Ariake Coliseum, arena coperta di Tokyo inaugurata nel 1987 e capace di ospitare 10.000 spettatori. L’obiettivo sarà sicuramente quello di vincere la competizione asiatica e di cercare di allungare il divario con Jannik Sinner che insegue, alla seconda posizione del ranking, con 590 punti in meno.

I prossimi impegni di Alcaraz

Quanto ai prossimi impegni, lo spagnolo classe 2003 nelle settimane successive giocherà il Masters 1000 di Shanghai (nel quale ci sarà anche Sinner), il Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e infine le Atp Finals di Torino. Nei giorni scorsi, invece, ha preso parte alla Laver Cup, giocando per il Team Europe, mentre ha dato forfait per i play-off di Coppa Davis tra Spagna e Danimarca.