Billie Jean King Cup, Italia in finale: Ucraina battuta 2-1

L’Italia vola in finale nella Billie Jean King Cup. La squadra azzurra in semifinale ha battuto in rimonta l’Ucraina 2-1 e affronterà adesso la vincente di Stati Uniti-Gran Bretagna. Decisivo il successo in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3, del doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini contro Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok.
La giornata era iniziata con la sconfitta nel primo singolare di Elisabetta Cocciaretto, numero 91 del ranking, contro Marta Kostyuk, 26/a nella classifica Wta.
Successivamente Jasmine Paolini aveva pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo singolare contro Elina Svitolina, prolungando così la sfida al match di doppio poi dominato dalla coppia azzurra.
